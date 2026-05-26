Mulher em Miami é acusada de dopar homem e posar com Rolex roubado nas redes sociais

Jovem de 20 anos é investigada por furtos de luxo em hotéis de Miami após vítimas relatarem terem sido dopadas

Uma mulher de Miami foi presa acusada de dopar homens, roubar objetos de luxo e até publicar nas redes sociais uma foto usando um relógio Rolex furtado de uma das vítimas.

Segundo a polícia, Deziree Nicole Hood, de 20 anos, foi detida no sábado (24) e responde por crimes como cárcere privado e furtos de segundo e terceiro grau.

O primeiro caso aconteceu em 16 de maio, em um hotel na região de Virginia Gardens, próximo ao Aeroporto Internacional de Miami. A vítima relatou que estava com Hood no quarto quando ela teria oferecido uma bebida contendo uma substância desconhecida.

Após consumir a bebida, o homem afirmou ter ficado desorientado, tonto e incapaz de lembrar exatamente o que aconteceu em seguida. Quando recuperou a consciência, percebeu que diversos pertences haviam desaparecido, incluindo um relógio Rolex Oyster Perpetual avaliado em US$ 14 mil.

Imagens de câmeras de segurança mostraram Hood deixando o hotel após o suposto furto. Segundo o relatório policial, ela ainda publicou posteriormente uma selfie nas redes sociais usando o relógio roubado.

Exames laboratoriais confirmaram que a vítima testou positivo para benzodiazepínicos, medicamentos sedativos conhecidos popularmente como “benzos”.

Dias depois, em 21 de maio, um segundo homem procurou a polícia após relatar um caso semelhante no condomínio de luxo Icon Brickell, em Miami.

A vítima contou que conheceu uma mulher no Club Coco e a convidou para continuar bebendo em seu quarto de hotel. Ele afirmou que adormeceu e, ao acordar horas depois, descobriu que joias e roupas de grife avaliadas em cerca de US$ 60 mil haviam sido levadas.

O homem tentou contato com a suspeita pelo Instagram e telefone, mas não recebeu resposta. A polícia utilizou fotos e o número de telefone para identificar Hood, que também foi reconhecida pela vítima em uma linha de reconhecimento fotográfico.

Deziree Nicole Hood permaneceu presa e compareceu à Justiça nesta terça-feira (26), quando teve fiança fixada em US$ 10 mil.

Fonte: NBC