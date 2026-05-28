Juliano Villela é destaque na mídia internacional com foco em produtos de beleza consciente.

Entre seus projetos, Juliano também atua na expansão da marca europeia e latino-americana Sir Fausto nos Estados Unidos

O empreendedor e tricologista brasileiro Juliano Villela vem ganhando cada vez mais destaque na mídia americana e brasileira por sua atuação no universo do "clean beauty", movimento que defende produtos de beleza sustentáveis e livres de substâncias agressivas.

Entre seus projetos, Juliano também atua na expansão da marca europeia e latino-americana Sir Fausto nos Estados Unidos. A marca é referência premium em grooming masculino, com linhas de produtos para cabelo, barba e skincare @sirfaustousa.

Com trânsito entre empresários, profissionais da beleza, barbeiros e personalidades, Juliano Villela representa uma nova geração de empreendedores que vêm conquistando espaço internacional ao unir inovação, sustentabilidade e lifestyle.