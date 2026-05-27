Acidente violento em Deerfield Beach deixa 1 morto e 3 feridos; brasileiro sobrevive após resgate dramático

Colisão envolvendo três veículos terminou com carro capotado, casa atingida e fechamento de avenida por horas no sul da Flórida

Um grave acidente envolvendo três veículos deixou uma pessoa morta e outras três feridas em Deerfield Beach, no sul da Flórida, na tarde de terça-feira (27). O impacto foi tão forte que um dos carros capotou, outro atingiu uma residência e a via precisou permanecer interditada por várias horas.



De acordo com o Broward Sheriff’s Office (BSO), equipes de resgate e policiais foram acionados por volta das 13h45 para atender à colisão na Northeast Third Avenue, próxima à 44th Street.



Imagens aéreas mostraram um SUV claro virado de cabeça para baixo após atingir uma cerca, uma van branca destruída no meio da rua e um SUV vermelho que acabou lançado contra a frente de uma casa.



Entre os sobreviventes está o brasileiro Lindomar Botelho, de 73 anos, motorista da van branca. O filho dele, Michael Botelho, contou que o pai aguardava em uma placa de parada quando um veículo surgiu em alta velocidade na direção errada e provocou a colisão.



“Meu pai disse que foi algo surreal. Ele estava parado no stop quando, do nada, um carro veio voando na direção errada e atingiu o veículo dele e outro carro à frente”, relatou Michael.



Segundo os investigadores, uma das pessoas que estava no veículo capotado morreu ainda no local. Lindomar e outras duas vítimas foram levados para um hospital da região.



Após receber alta, Lindomar conversou com a imprensa em português e relatou que ficou preso dentro da van depois que o airbag foi acionado.



Michael contou que moradores da região correram para ajudar o pai. “Tinha fumaça saindo do carro e ele não conseguia sair. Algumas pessoas quebraram o vidro e conseguiram resgatá-lo”, disse.



O brasileiro sofreu apenas escoriações leves.



“Meu pai é muito abençoado por estar vivo. É terrível que alguém tenha morrido, mas sou muito grato porque ele conseguiu sobreviver”, afirmou o filho.



Moradores da região disseram à emissora 7News que excesso de velocidade e motoristas desrespeitando a parada obrigatória são problemas frequentes no cruzamento onde aconteceu o acidente.



“Não estou surpresa, infelizmente isso já passou dos limites”, disse uma moradora da vizinhança.



A polícia interditou a avenida durante horas para a investigação e remoção dos veículos. Na manhã desta quarta-feira (28), equipes ainda realizavam limpeza na área.



As autoridades ainda não divulgaram a identidade da vítima fatal nem informações sobre o estado de saúde dos outros feridos. Detectives investigam as causas do acidente.