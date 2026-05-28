Brasileiro é preso após suposto ato obsceno enquanto dirigia em South Miami; polícia acredita que existam outras vítimas

Um homem brasileiro de 50 anos foi preso em South Miami acusado de praticar ato obsceno dentro do carro enquanto seguia uma mulher pelas ruas da cidade. A polícia acredita que ele possa estar envolvido em outros casos semelhantes na região.
Rogerio Miranda De Souza, morador de Pinecrest, foi preso na quarta-feira (27) e acusado de exposição indecente por um incidente ocorrido no último dia 15 de maio, segundo o Departamento de Polícia de South Miami.
De acordo com os investigadores, a vítima havia acabado de sair de uma academia em Brickell quando percebeu que estava sendo seguida por um Tesla Model Y cinza.
A polícia afirma que o motorista acompanhou a mulher por vários quilômetros enquanto tentava chamar sua atenção.
Quando ela parou próximo ao cruzamento da South Dixie Highway com a Southwest 70th Street, viu que o motorista — posteriormente identificado como Rogerio Miranda De Souza — estava com as partes íntimas expostas e praticando um ato obsceno enquanto olhava diretamente para ela.
A mulher acionou a polícia e conseguiu fornecer a placa do veículo, além de uma descrição física do suspeito.
Segundo as autoridades, os investigadores identificaram Miranda De Souza como proprietário do Tesla, e a vítima o reconheceu posteriormente em uma linha de fotos apresentada pela polícia.
O suspeito compareceu ao tribunal nesta quinta-feira (28). Durante a audiência, a defesa pediu que ele fosse liberado sem pagamento de fiança, argumentando que não havia risco de fuga.
O juiz, no entanto, fixou fiança em US$ 1 mil.
Em nota divulgada após a audiência, o advogado Sam Rabin afirmou que a defesa ainda está analisando os fatos do caso.
“Seria prematuro fazer qualquer declaração além de lembrar que o senhor Miranda De Souza possui a presunção de inocência, assim como qualquer pessoa acusada de um crime neste país”, afirmou o advogado.
Durante a investigação, a polícia descobriu que outra agência de segurança da região também investiga um homem nas mesmas circunstâncias.
Os detetives acreditam que possam existir outras vítimas que ainda não procuraram as autoridades.
A polícia pede que qualquer pessoa com informações entre em contato com o Miami-Dade Crime Stoppers pelo telefone 305-471-TIPS.
Fonte: NBC