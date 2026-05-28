Homem é preso em Miami acusado de aplicar golpes de aposta de rua e roubar milhares de dólares de vítimas

Polícia diz que suspeito usava esquema clássico conhecido como "Three-card Monte" para enganar pessoas em Brickell

Um jovem de Miami foi preso acusado de comandar um esquema de golpes de aposta de rua que teria feito várias vítimas perderem milhares de dólares em dinheiro e objetos de luxo, incluindo um relógio Rolex.

Jordan Alexander Bustillo, de 20 anos, foi preso na quarta-feira (27) e responde por acusações como esquema organizado de fraude, furto qualificado, obtenção ilegal de bens por jogo de azar, posse de maconha e furto envolvendo arma de fogo, segundo relatórios policiais.

De acordo com a polícia, Bustillo seria o principal operador do famoso golpe conhecido como “Three-card Monte”, um dos jogos de trapaça mais antigos do mundo. No esquema, vítimas tentam adivinhar onde está uma carta ou bolinha escondida sob copos ou tampas, enquanto são enganadas por truques de distração e manipulação.

Segundo os investigadores, cúmplices fingiam ser jogadores comuns ou espectadores para convencer as vítimas de que o jogo era legítimo e possível de vencer.

“Os participantes são induzidos a apostar dinheiro e inevitavelmente perdem devido às práticas enganosas utilizadas pelos operadores do jogo”, informou a polícia nos documentos do caso.

Vítimas perderam dinheiro e relógio Rolex

Em um dos casos investigados, ocorrido em 30 de abril, uma vítima relatou ter apostado US$ 4 mil em um jogo com tampas de garrafa organizado por um homem conhecido como “Bank Roller”.

Após perder o dinheiro, a vítima descobriu que o suspeito já era conhecido na região de Brickell por aplicar golpes semelhantes. Quando pediu o dinheiro de volta, o homem fugiu.

A vítima gravou parte da ação, e um detetive reconheceu Bustillo nas imagens.

Em outro caso, no dia 14 de maio, um homem contou à polícia que estava próximo ao hotel Crosby quando foi convencido a participar de uma versão do “Three-card Monte”.

Segundo o relatório, a namorada da vítima apostou US$ 100 e venceu inicialmente, estratégia usada para passar credibilidade ao esquema.

Logo depois, outro participante teria apostado US$ 4 mil e perdido. Em seguida, a própria vítima apostou US$ 2 mil e também perdeu.

Os suspeitos então convenceram o homem a apostar seu relógio Rolex em uma nova rodada. Ele perdeu novamente, e o grupo fugiu levando cerca de US$ 4 mil em dinheiro e o relógio avaliado em aproximadamente US$ 7 mil.

Posteriormente, a vítima identificou Bustillo em uma linha de reconhecimento fotográfico.

Polícia encontrou dinheiro, joias e arma roubada

No momento da prisão, Bustillo carregava mais de US$ 17 mil em dinheiro vivo, segundo os investigadores.

Durante buscas na residência dele, policiais encontraram:

- quatro relógios de luxo;

- joias de alto valor;

- mais de US$ 16,8 mil em dinheiro;

- e uma arma roubada.

Bustillo foi levado para a cadeia e compareceu ao tribunal nesta quinta-feira (28).

Durante a audiência, a juíza Mindy Glazer questionou o fato de as vítimas participarem voluntariamente do jogo.

“Essas pessoas estavam jogando voluntariamente com ele”, comentou a magistrada.

O promotor respondeu que as vítimas não sabiam que o jogo era manipulado.

“Mas o jogo era fraudado”, afirmou.

Apesar disso, a juíza destacou que o esquema configura crime e fixou a fiança de Bustillo em US$ 15 mil.

Fonte: NBC