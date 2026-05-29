Fim de semana será de calor, chuva forte e risco de alagamentos na Flórida

Tempestades devem atingir Miami, Broward e regiões centrais do estado com acumulados que podem ultrapassar 5 polegadas de chuva

Moradores do sul da Flórida devem se preparar para um fim de semana marcado por calor intenso, alta umidade e pancadas frequentes de chuva com trovoadas.

Após uma manhã mais amena nesta sexta-feira, meteorologistas alertam que tempestades começam a se formar durante a tarde e devem atingir diversas regiões de Miami-Dade, Broward e áreas centrais do estado ao longo do fim de semana.

As temperaturas devem ultrapassar os 32°C, mas a sensação térmica pode chegar perto dos 38°C devido à umidade elevada.

Além do calor, a principal preocupação é o risco de chuva forte em curtos períodos de tempo, o que pode provocar pontos de alagamento e acúmulo de água nas ruas.

Segundo a previsão, algumas regiões podem registrar entre 2 e 3 polegadas adicionais de chuva até domingo, com áreas isoladas podendo ultrapassar 5 polegadas caso as tempestades atinjam repetidamente os mesmos locais.

Apesar do cenário instável, meteorologistas afirmam que o fim de semana não será totalmente perdido, já que os períodos de chuva devem se alternar com momentos de sol ao longo do dia.

As pancadas mais fortes devem ocorrer principalmente durante as tardes e noites, padrão típico do verão na Flórida.

As autoridades também alertam para:

- raios frequentes,

- baixa visibilidade nas estradas,

- risco de aquaplanagem,

- e possíveis alagamentos localizados.

Nas praias do Atlântico, o risco de corrente de retorno segue baixo neste momento, mas o índice UV permanece extremo, exigindo atenção com exposição ao sol.

A previsão indica que o tempo instável deve continuar pelo menos até o meio da próxima semana, com uma frente fria podendo permanecer estacionada sobre a Flórida Central e mantendo elevados os índices de chuva.

A temporada de furacões no Atlântico de 2026 começa oficialmente na próxima segunda-feira, 1º de junho. Meteorologistas reforçam que este é o momento ideal para moradores revisarem kits de emergência, seguros e planos de evacuação.

Fonte: CBS/Click Orlando