Miami-Dade cancela mais de 4,7 mil credenciais de estacionamento para deficientes após auditoria

Mais de 4.700 permissões de estacionamento para pessoas com deficiência foram canceladas em Miami-Dade após uma grande auditoria realizada pelo escritório do tax collector do condado.
O anúncio foi feito nesta quinta-feira por Dariel Fernandez, responsável pelo departamento, que informou que 40.992 credenciais já passaram por revisão desde o início da operação de fiscalização.
Segundo o condado, ao todo:
- 4.707 permissões foram canceladas,
- centenas de casos apresentam possíveis irregularidades,
- e algumas situações podem ser encaminhadas para investigação criminal.
A auditoria analisa:
- permissões vinculadas a pessoas falecidas,
- possíveis fraudes,
- formulários preenchidos incorretamente,
- documentação incompleta,
- e outras inconsistências no sistema.
“Depois de revisar mais de 40 mil permissões, ficou claro que esse sistema precisava de uma limpeza séria”, afirmou Fernandez em comunicado oficial.
Ele destacou que o objetivo não é apenas burocrático, mas garantir que vagas acessíveis estejam disponíveis para quem realmente necessita.
“Quando uma credencial é emitida ou mantida ativa com informações falsas, quem sofre são os moradores que realmente dependem desse acesso”, disse.
Os casos suspeitos de fraude podem ser enviados ao Miami-Dade Sheriff’s Office para investigação.
Segundo as autoridades, a auditoria ainda continua e novas permissões poderão ser suspensas ou canceladas nas próximas semanas.
O condado reforça que o uso indevido de credenciais de estacionamento para deficientes pode gerar:
- multas,
- apreensão da permissão,
- e até acusações criminais em casos de fraude comprovada.
Fonte: NBC