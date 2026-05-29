Miami-Dade cancela mais de 4,7 mil credenciais de estacionamento para deficientes após auditoria

Condado investiga fraudes, permissões ligadas a pessoas falecidas e documentos irregulares

Mais de 4.700 permissões de estacionamento para pessoas com deficiência foram canceladas em Miami-Dade após uma grande auditoria realizada pelo escritório do tax collector do condado.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira por Dariel Fernandez, responsável pelo departamento, que informou que 40.992 credenciais já passaram por revisão desde o início da operação de fiscalização.

Segundo o condado, ao todo:

- 4.707 permissões foram canceladas,

- centenas de casos apresentam possíveis irregularidades,

- e algumas situações podem ser encaminhadas para investigação criminal.

A auditoria analisa:

- permissões vinculadas a pessoas falecidas,

- possíveis fraudes,

- formulários preenchidos incorretamente,

- documentação incompleta,

- e outras inconsistências no sistema.

“Depois de revisar mais de 40 mil permissões, ficou claro que esse sistema precisava de uma limpeza séria”, afirmou Fernandez em comunicado oficial.

Ele destacou que o objetivo não é apenas burocrático, mas garantir que vagas acessíveis estejam disponíveis para quem realmente necessita.

“Quando uma credencial é emitida ou mantida ativa com informações falsas, quem sofre são os moradores que realmente dependem desse acesso”, disse.

Os casos suspeitos de fraude podem ser enviados ao Miami-Dade Sheriff’s Office para investigação.

Segundo as autoridades, a auditoria ainda continua e novas permissões poderão ser suspensas ou canceladas nas próximas semanas.

O condado reforça que o uso indevido de credenciais de estacionamento para deficientes pode gerar:

- multas,

- apreensão da permissão,

- e até acusações criminais em casos de fraude comprovada.

Fonte: NBC