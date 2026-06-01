Bilionários investem em escolas privadas próprias no Sul da Flórida

Empresários milionários criam instituições com foco em tecnologia, empreendedorismo e métodos alternativos de ensino

Um número crescente de bilionários e empresários do Sul da Flórida está assumindo um novo papel: o de fundador de escolas privadas.

A tendência vem ganhando força principalmente em Miami e Palm Beach, onde empresários do setor de tecnologia, mercado imobiliário e startups passaram a investir milhões de dólares em modelos educacionais próprios, voltados para inovação, empreendedorismo e tecnologia.

Um dos exemplos é o empresário de tecnologia John Marshall, fundador da BaseCamp305, escola privada criada em Miami Beach após ele considerar que as opções tradicionais de ensino não atendiam às expectativas para suas filhas.

“Quanto mais analisávamos o que queríamos em uma escola, mais percebíamos que deveríamos criar a nossa própria”, afirmou.

A BaseCamp305 foi inaugurada em 2019 e atualmente atende cerca de 50 alunos. O currículo é baseado em projetos práticos, apresentações e empreendedorismo, com forte presença de tecnologia no dia a dia dos estudantes, incluindo robôs e impressoras 3D.

A mensalidade anual gira em torno de US$ 30 mil.

Marshall afirma que o objetivo não é financeiro, mas oferecer alternativas educacionais mais alinhadas ao futuro do mercado de trabalho.

“Empreendedores estão entrando na educação com uma visão de para onde o mundo está indo”, disse.

O movimento não é isolado. Em Palm Beach, o empresário Jeff Greene criou a Greene School. Já o bilionário Stephen Ross planeja abrir a Wingrove Academy em 2028. Outro nome conhecido, Adam Neumann — cofundador da WeWork — também anunciou planos para uma escola judaica privada em El Portal, no Sul da Flórida.

Além da proposta pedagógica diferenciada, essas escolas também apostam em salários elevados para atrair professores qualificados. Segundo a BaseCamp305, alguns educadores recebem mais de US$ 80 mil por ano, valor superior ao praticado por muitas escolas privadas tradicionais.

Apesar do poder financeiro dos fundadores, os projetos enfrentam desafios, especialmente relacionados ao custo de terrenos e às aprovações urbanísticas.

“Os preços dos terrenos são astronômicos. E conseguir aprovações da cidade leva muito tempo e gera bastante desgaste”, explicou Marshall.

Atualmente, a BaseCamp305 opera em dois campi e está construindo uma terceira unidade multimilionária para expandir o atendimento até séries mais avançadas. O novo espaço deve incluir salas modernas, área externa e espaços de convivência para a comunidade.

Marshall acredita que Miami Beach pode se tornar referência não apenas em turismo e entretenimento, mas também em educação de excelência.

“Somos referência em praias, restaurantes e festivais. Não há motivo para Miami Beach não ser também referência mundial em escolas”, afirmou.

Fonte: NBC