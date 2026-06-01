Adolescente de 15 anos é preso acusado de estupro coletivo contra menina de 12 anos em Miami

Um adolescente de 15 anos foi preso nesta sexta-feira (30) acusado de participar do estupro de uma menina de 12 anos em um jardim comunitário de Miami. O caso, ocorrido no ano passado, chocou autoridades locais pela brutalidade do crime.

Segundo registros da cadeia de Miami-Dade, Xavier Tyson foi levado para o centro de detenção Metro West e permanece preso sem direito a fiança.

Outros dois menores também são acusados de envolvimento no ataque: Nelson Nunez, de 13 anos, e Jusiah Jones, de 12. Como o processo tramita na Justiça criminal adulta, os nomes dos suspeitos foram divulgados pela imprensa americana.

O jovem havia sido preso inicialmente em junho passado, mas foi libertado por motivos desconhecidos.

Em março, foi negada a fiança a Nunez, que permanecerá na prisão enquanto aguarda julgamento. Jones recebeu prisão domiciliar.

“A natureza horrível dessa agressão não é atenuada pela idade desses réus. Ambos podem pegar prisão perpétua por sua participação nesse ataque a uma menina de 12 anos”, afirmou o juiz Richard Hersch.

Segundo a polícia, em 18 de junho de 2025, a vítima contou aos investigadores que foi levada para o Green Haven Project, localizado na 1160 Northwest 2nd Avenue, uma horta comunitária em Overtown, foi onde o grupo de meninos a imobilizou e a impediu de gritar enquanto lhe enfiavam pedras na boca.

Enquanto Jones e Tyson supostamente seguravam a menina, Nunez a estuprou, segundo os relatórios de prisão.

A menina contou aos investigadores que Nunez só parou quando ouviu o pai dela chamando seu nome, e então eles fugiram.

Um grande júri então indiciou os meninos.

O Projeto Green Haven declarou em um comunicado que estava “profundamente entristecido e consternado com o trágico incidente ocorrido em nossas instalações”.

“Embora os indivíduos envolvidos sejam menores de idade, condenamos inequivocamente esse comportamento. Tal conduta é totalmente contrária aos valores de segurança, respeito e comunidade que nossa organização se empenha em defender. Apoiamos o devido processo legal e a responsabilização neste caso”, dizia o comunicado.

"O GHP mantém medidas de segurança no perímetro, incluindo cercas e barreiras de proteção, e estamos cooperando plenamente com as autoridades policiais enquanto elas continuam a investigação", afirmaram.

Tyson permanece no centro de detenção Metro West sem fiança.

Seu advogado divulgou a seguinte declaração à NBC6:

"Xavier é inocente, e todos que o conhecem estão chocados e sabem que ele não cometeu o crime de que é acusado. Ele é jovem e respeitoso, e é conhecido pelo empenho com que trabalha na horta comunitária. Xavier tem 15 anos e não tem antecedentes criminais, e é uma injustiça que a Promotoria tenha levado o caso ao tribunal para adultos.”

Fonte: NBC

