DeSantis lança calculadora online para estimar economia com proposta de redução de imposto sobre imóveis

Ferramenta mostra quanto proprietários poderiam economizar caso nova isenção de até US$ 250 mil seja aprovada na Flórida

O governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou neste sábado (1º) o lançamento de uma calculadora online que permite aos moradores estimarem quanto poderiam economizar em impostos sobre imóveis com a nova proposta de redução tributária do estado.

A ferramenta está disponível no site “Save Our Homes” e foi divulgada por DeSantis na rede social X. Ao acessar a página, os usuários encontram uma mensagem do governador afirmando que “ter propriedade privada de verdade não deveria significar pagar aluguel eterno ao governo”.

Para utilizar a calculadora, basta inserir o endereço do imóvel. O sistema então apresenta estimativas dos impostos previstos para 2025, o valor com a possível nova isenção residencial de até US$ 250 mil e a economia anual estimada.

A ferramenta foi lançada poucos dias após DeSantis apresentar oficialmente uma proposta para reduzir — e futuramente eliminar — impostos sobre propriedades residenciais na Flórida.

O plano prevê isenção de até US$ 250 mil no valor tributável de imóveis registrados como residência principal do proprietário, conhecidos como “homestead properties”.

Na prática, um imóvel avaliado em US$ 400 mil teria impostos cobrados apenas sobre US$ 150 mil, segundo a proposta.

O novo site também traz detalhes do projeto e uma seção chamada “Mito vs. Fato”, criada para esclarecer dúvidas sobre a medida.

Para que a proposta apareça na votação de novembro, ela ainda precisa ser aprovada por pelo menos três quintos dos membros da Câmara e do Senado da Flórida.

Críticos afirmam que a proposta é mais limitada do que a promessa inicial de DeSantis de eliminar imediatamente todos os impostos sobre imóveis residenciais. O governador, porém, defendeu que o novo plano tem maiores chances de aprovação.

Fonte: NBC