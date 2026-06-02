Professor de Miami-Dade é acusado de iniciar relação sexual com adolescente

Um professor de uma escola de ensino médio no sul da Flórida foi preso na segunda-feira e acusado de manter um relacionamento sexual impróprio com uma aluna, de acordo com o Gabinete do Xerife de Miami-Dade.
O suspeito é Michael Enriquez, de 53 anos, que consta como professor de ciências na Escola Secundária Americana, no site da instituição.
De acordo com o gabinete do xerife, Enriquez começou a conversar com uma aluna de 17 anos no ano passado, e essas conversas evoluíram para atos sexuais.
As autoridades afirmaram que ele manteve a relação sexual com a aluna até maio de 2026, depois que ela completou 18 anos.
Ele está sendo acusado de crimes que incluem atividade sexual ilegal com menor de idade, contato físico obsceno e lascivo, e crimes contra alunos cometidos por figuras de autoridade.
As autoridades temem que possa haver mais vítimas. Qualquer pessoa que tenha informações é incentivada a entrar em contato com o Departamento de Vítimas Especiais pelo telefone 305-715-3300 ou com o Miami-Dade Crime Stoppers pelo telefone 305-471-TIPS (305-471-8477).
Fonte: NBC