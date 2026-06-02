Professor de Miami-Dade é acusado de iniciar relação sexual com adolescente

O suspeito é Michael Enriquez, de 53 anos, que consta no site da escola como professor de ciências da American Senior High School.

Um professor de uma escola de ensino médio no sul da Flórida foi preso na segunda-feira e acusado de manter um relacionamento sexual impróprio com uma aluna, de acordo com o Gabinete do Xerife de Miami-Dade.

O suspeito é Michael Enriquez, de 53 anos, que consta como professor de ciências na Escola Secundária Americana, no site da instituição.

De acordo com o gabinete do xerife, Enriquez começou a conversar com uma aluna de 17 anos no ano passado, e essas conversas evoluíram para atos sexuais.

As autoridades afirmaram que ele manteve a relação sexual com a aluna até maio de 2026, depois que ela completou 18 anos.

Ele está sendo acusado de crimes que incluem atividade sexual ilegal com menor de idade, contato físico obsceno e lascivo, e crimes contra alunos cometidos por figuras de autoridade.

As autoridades temem que possa haver mais vítimas. Qualquer pessoa que tenha informações é incentivada a entrar em contato com o Departamento de Vítimas Especiais pelo telefone 305-715-3300 ou com o Miami-Dade Crime Stoppers pelo telefone 305-471-TIPS (305-471-8477).

Fonte: NBC