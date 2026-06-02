Homem condenado pela morte da bebê da namorada será o oitavo executado da Flórida em 2026

Andrew Lukehart confessou ter matado criança de 5 meses e jogado corpo em lagoa em 1996

O estado da Flórida deve realizar nesta terça-feira a oitava execução de 2026. Andrew Richard Lukehart, de 53 anos, será executado por injeção letal na Florida State Prison, próxima à cidade de Starke.

Lukehart foi condenado à pena de morte após ser considerado culpado, em 1997, pelo assassinato da bebê Gabrielle Hanshaw, de apenas 5 meses, além de abuso infantil agravado.

Segundo registros judiciais, o crime aconteceu em fevereiro de 1996, em Jacksonville. Na época, Lukehart cuidava da filha da namorada enquanto ela acompanhava a outra filha do casal, que estava doente.

A mulher relatou que Lukehart saiu de casa de carro com a bebê e, cerca de 30 minutos depois, ligou dizendo que a criança havia sido sequestrada e que ele estava perseguindo o suposto sequestrador.

Mais tarde, Lukehart foi encontrado em outro condado após sofrer um acidente de carro. Durante interrogatório, ele confessou que a bebê morreu depois de cair de cabeça e ser sacudida violentamente. Em seguida, disse que entrou em pânico e jogou o corpo da criança em uma lagoa, onde a polícia localizou a vítima.

Os advogados do condenado tentaram suspender a execução alegando que medicamentos usados para tratamento renal poderiam reagir negativamente com as drogas da injeção letal. Eles também argumentaram que o curto prazo entre a assinatura da sentença e a execução violava o devido processo legal.

No entanto, tanto a Suprema Corte da Flórida quanto a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitaram os recursos finais.

A execução será realizada por meio de um protocolo de três drogas: um sedativo, um agente paralisante e uma substância para interromper o coração.

Fonte: NBC