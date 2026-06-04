Brasileiro é preso novamente após segundo caso de exposição indecente dirigindo Tesla no Sul da Flórida

Polícia acredita que pode haver mais vítimas envolvendo suspeito de Pinecrest

Um brasileiro de Pinecrest, no Sul da Flórida, foi preso pela segunda vez após ser acusado de exposição indecente enquanto dirigia seu Tesla em South Miami.

Segundo registros da prisão do condado de Miami-Dade, Rogerio Miranda De Souza, de 50 anos, foi detido nesta quarta-feira acusado de ato obsceno em via pública.

A nova prisão acontece poucas semanas depois de ele já ter sido preso por um caso semelhante ocorrido em maio.

No primeiro incidente, registrado em 15 de maio, uma mulher relatou à polícia que estava sendo seguida por um Tesla cinza após sair de uma academia em Brickell.

Segundo o boletim de ocorrência, ao parar em um cruzamento em South Miami, ela percebeu que o motorista do veículo, identificado posteriormente como Miranda De Souza, estava nu da cintura para baixo e praticando um ato obsceno enquanto olhava diretamente para ela.

Ele foi preso na época, levado para a cadeia e posteriormente liberado após pagamento de fiança.

O novo caso envolve um episódio ocorrido em 11 de maio, na região da South Dixie Highway, em South Miami.

A vítima relatou que o Tesla cinza dirigia muito próximo ao seu carro. Ao olhar para o motorista, ela afirmou ter visto o homem se expondo e se tocando dentro do veículo.

Segundo o relatório policial, a mulher tentou se afastar, mas o motorista passou a segui-la. Ela acionou a polícia, mas perdeu o veículo de vista antes da chegada dos agentes.

Inicialmente, ela não formalizou a denúncia porque foi orientada a procurar a polícia de South Miami, já que o caso aconteceu naquela jurisdição.

Após descobrir que o suspeito havia sido preso por um caso semelhante, decidiu registrar oficialmente a ocorrência.

Miranda De Souza se entregou voluntariamente à polícia nesta quarta-feira.

Durante audiência nesta quinta-feira, um juiz determinou fiança de US$ 25 mil e prisão domiciliar com monitoramento por GPS. Ele poderá sair apenas para trabalhar.

“O comportamento demonstra um padrão e representa um potencial perigo para a comunidade”, afirmou o juiz durante a audiência.

As autoridades informaram que outras agências policiais da região também investigam denúncias semelhantes envolvendo o mesmo suspeito.

A polícia acredita que possa haver mais vítimas e pede que qualquer pessoa com informações entre em contato com o Miami-Dade Crime Stoppers pelo telefone 305-471-TIPS.

Fonte: NBC