Fim de semana será mais quente e com menos chuva na Flórida

Meteorologistas preveem tempo seco nos próximos dias antes do retorno das chuvas típicas de verão

A Flórida Central terá um fim de semana mais quente, com baixa umidade e poucas chances de chuva, segundo a previsão do tempo divulgada nesta sexta-feira.

Os meteorologistas afirmam que uma massa de ar mais seco continuará atuando sobre a região, proporcionando temperaturas agradáveis e reduzindo significativamente a possibilidade de temporais nos próximos dias.

Nesta sexta, os termômetros devem atingir a faixa dos 85°F (29°C) na maior parte da região de Orlando, enquanto áreas próximas ao corredor da I-75 podem chegar perto dos 90°F (32°C).

O céu permanece parcialmente nublado, mas com mais períodos de sol em comparação aos últimos dias.

Durante a noite, as temperaturas caem para a faixa entre 68°F e 72°F (20°C a 22°C), mantendo o clima ameno.

Calor aumenta no domingo

A previsão indica aumento gradual do calor ao longo do fim de semana, com máximas entre o fim dos 80°F e início dos 90°F no domingo.

Algumas pancadas de chuva isoladas podem ocorrer no sábado, principalmente nos condados de Brevard e Osceola, ao sul da região metropolitana de Orlando.

Os níveis de umidade também começam a subir novamente a partir de domingo, trazendo de volta o padrão típico do verão da Flórida, com mais chuvas e tempestades previstas para a próxima semana.

Sul da Flórida também terá trégua da chuva

No Sul da Flórida, moradores poderão aproveitar alguns dias de tempo mais seco e ensolarado após uma semana marcada por fortes chuvas.

Segundo os meteorologistas, uma frente fria que provocou instabilidade nos últimos dias se deslocou mais ao sul, permitindo uma breve pausa nas precipitações.

A previsão, porém, é de que essa frente volte a avançar já no domingo, aumentando novamente as chances de chuva ao longo da próxima semana.

Com mais sol, as temperaturas também sobem na região, podendo chegar perto dos 90°F (32°C) no fim de semana.

As autoridades alertam ainda para o alto risco de correntes de retorno nas praias devido aos ventos do nordeste com rajadas de até 20 mph.

Banhistas devem redobrar a atenção ao entrar no mar nos próximos dias.

Fonte: Fox/Local 10