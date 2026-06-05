Broward lança campanha para atrair turistas da Copa do Mundo além dos estádios

Iniciativa quer destacar cultura, negócios e diversidade do condado durante os jogos da FIFA no Sul da Flórida

Com a Copa do Mundo da FIFA se aproximando e o Sul da Flórida se preparando para receber turistas do mundo inteiro, líderes de Broward County lançaram uma nova campanha para incentivar visitantes a explorarem a região além dos estádios.

Batizada de “Broward Welcomes the World”, a iniciativa foi anunciada nesta quinta-feira e tem como objetivo promover a cultura, diversidade, comércio local e atrações turísticas do condado durante o período da Copa.

O lançamento oficial da campanha acontece neste fim de semana em Lauderhill, com eventos de futebol juvenil, apresentações culturais, shows ao vivo e atividades comunitárias.

Segundo autoridades locais, a expectativa é aproveitar o impacto econômico bilionário que a Copa deve gerar no Sul da Flórida.

“Estimamos que os jogos no Sul da Flórida movimentem aproximadamente US$ 1,3 bilhão. Claro que Broward County também quer participar desse impacto econômico”, afirmou o vice-prefeito de Lauderhill, Richard Campbell.

Transporte especial para os jogos

Além da campanha turística, autoridades divulgaram planos especiais de transporte para facilitar o deslocamento dos torcedores e reduzir congestionamentos e custos com estacionamento nos dias de jogos.

O Broward County Transit irá operar duas rotas especiais do serviço Breeze por US$ 2 por trecho, conectando passageiros das cidades de Hollywood e Plantation aos serviços de transporte para o estádio.

Torcedores com ingressos confirmados para os jogos também poderão utilizar gratuitamente um ônibus expresso saindo da Amerant Bank Arena, em Sunrise, diretamente para o estádio.

Segundo os organizadores, a ideia é incentivar visitantes a circularem por diferentes cidades de Broward County, movimentando restaurantes, hotéis, lojas e pequenos negócios locais.

Eventos culturais e futebol internacional

A programação de abertura da campanha acontece nos dias 6 e 7 de junho em Lauderhill e contará com:

- atividades esportivas para jovens;

- experiências culturais;

- eventos comunitários;

- apresentações musicais;

- e uma partida entre equipes de futebol da Jamaica e do Haiti.

Os líderes locais afirmam que o objetivo é transformar Broward em um dos principais pontos de encontro cultural e turístico durante a Copa do Mundo no Sul da Flórida.

Fonte: NBC