Pai mata duas filhas e mãe das crianças em aparente assassinato seguido de suicídio em Miami

Polícia acredita que homem esfaqueou a família antes de tirar a própria vida dentro de residência em Miami-Dade

Uma tragédia familiar chocou o Sul da Flórida nesta semana. Um homem, uma mulher e duas meninas foram encontrados mortos dentro de uma casa em Miami-Dade, em um caso que está sendo investigado como assassinato seguido de suicídio.

Segundo o Miami-Dade Sheriff’s Office, os investigadores acreditam que Ryan Charles Whiten, de 42 anos, matou Melanie Lauren Hyer, de 46 anos, e as duas filhas do casal, Savannah Whiten, de 11 anos, e Sienna Whiten, de 8 anos, antes de tirar a própria vida.

A polícia informou que Ryan era o pai biológico das meninas e Melanie era a mãe das crianças.

Oficiais da polícia de Doral foram chamados para realizar uma checagem de bem-estar na residência na noite de terça-feira, por volta das 7h30 p.m. Ao entrarem no imóvel, encontraram os quatro ocupantes inconscientes, todos com ferimentos de faca.

As quatro vítimas morreram no local.

Em nota, o Miami-Dade Sheriff’s Office afirmou que as evidências iniciais apontam para um caso de murder-suicide, mas que a investigação segue em andamento em conjunto com o Instituto Médico Legal do condado.

As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre o que teria motivado o crime.

Fonte: ABC