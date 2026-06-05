Cuidadora é acusada de roubar e penhorar joias de idosos em Miami-Dade

Polícia diz que mulher vendeu peças avaliadas em mais de US$ 56 mil pertencentes a pacientes vulneráveis

Uma cuidadora do Sul da Flórida foi presa acusada de roubar joias de pacientes idosos e vender os itens em casas de penhor em Miami-Dade.

Segundo o Miami-Dade Sheriff’s Office, Denise Robinson, de 58 anos, moradora de Homestead, enfrenta acusações de exploração de idosos ou adultos vulneráveis, receptação de produtos roubados e falsa verificação de propriedade.

As autoridades informaram que Robinson trabalhava como cuidadora de idosos que necessitavam de assistência diária para cuidados pessoais e administração de medicamentos.

Durante a investigação, os detetives descobriram que a suspeita teria retirado joias das vítimas sem autorização e levado os itens para casas de penhor, ficando com o dinheiro das vendas.

De acordo com a polícia, as joias roubadas estão avaliadas em aproximadamente US$ 56,500. Os investigadores também localizaram documentos que ligam Robinson diretamente às transações realizadas nos estabelecimentos.

As acusações envolvem três vítimas, com idades de 95, 83 e 81 anos.

Em nota, o Miami-Dade Sheriff’s Office afirmou que continuará atuando para proteger idosos e pessoas vulneráveis contra abusos cometidos por indivíduos em posições de confiança.

Fonte: NBC