Comissária da American Airlines é encontrada morta em praia da Flórida

Uma comissária de bordo da American Airlines, de 31 anos, foi encontrada morta em uma praia do Sul da Flórida, e autoridades acreditam que ela pode ter sido atingida por uma embarcação.

A Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC) identificou a vítima como Kellie Melinda Williams. O corpo foi localizado na água próximo à Hollywood Beach no dia 3 de junho, por volta das 8 da noite.

Segundo investigadores, os ferimentos encontrados eram compatíveis com impacto causado por um barco. As circunstâncias da morte seguem sob investigação.

De acordo com as autoridades, dois pescadores avistaram o corpo próximo à região de North Boardwalk com Thomas Street e acionaram imediatamente a polícia.

Os investigadores acreditam que Williams poderia estar praticando snorkeling ou mergulho antes do acidente, mas mais detalhes ainda não foram divulgados oficialmente.

Natural da Califórnia, Kellie Williams trabalhava como comissária de bordo da American Airlines.

Em nota enviada à ABC News, a companhia aérea afirmou estar profundamente triste com a perda da funcionária.

“Nossos pensamentos e apoio estão com sua família, amigos e colegas neste momento”, declarou a empresa.

Até o momento, nenhuma informação adicional sobre possíveis embarcações envolvidas foi divulgada.

Fonte: ABC