Ex-mulher de homem acusado de matar filhas e ex-companheira em Doral descreve relação "turbulenta"

Investigadores acreditam que Ryan Whiten matou as duas filhas e a mãe das crianças antes de tirar a própria vida em Doral

A ex-esposa de Ryan Whiten, homem apontado pela polícia como responsável pela morte das filhas e da ex-companheira em Doral, afirmou que o relacionamento entre ele e Melanie Hyer era marcado por conflitos constantes e disputas relacionadas à guarda das crianças.

Segundo investigadores do Miami-Dade Sheriff’s Office, Savannah Whiten, de 11 anos, Sienna Whiten, de 8, e a mãe delas, Melanie Hyer, foram encontradas mortas dentro da residência da família após uma checagem de bem-estar realizada na terça-feira. A polícia acredita que Ryan Whiten matou as três vítimas antes de cometer suicídio.

Em entrevista à Telemundo 51, diretamente da Venezuela, Hilda Zerpa, ex-esposa de Whiten, descreveu a convivência entre ele e Melanie como “turbulenta”. Ela relatou que o ex-marido frequentemente demonstrava desconforto ao buscar as filhas e chegou a pedir que ela o acompanhasse em algumas ocasiões para evitar encontros sozinho com Melanie.

Zerpa também afirmou ter percebido sinais de tristeza e desgaste emocional em Whiten recentemente, especialmente durante eventos escolares das meninas. Segundo familiares e pessoas próximas, o ex-casal mantinha divergências frequentes sobre a criação das filhas, apesar de compartilharem responsabilidades parentais.

Especialistas ouvidos pela imprensa destacam que situações de intenso conflito emocional e desgaste psicológico podem levar a rupturas graves no equilíbrio mental, embora reforcem que isso jamais justifica atos de violência.

A psicóloga familiar Christina Ballinotti explicou que crimes cometidos com arma branca costumam indicar um tipo de agressão extremamente próximo e emocional. Ela afirmou que, em alguns casos, altos níveis de estresse podem provocar perda de controle e afetar a capacidade racional da pessoa.

A tragédia gerou forte comoção em Doral e reacendeu debates sobre saúde mental, conflitos familiares e a importância de buscar ajuda profissional diante de sinais de sofrimento emocional.

Em nota, familiares de Melanie Hyer afirmaram que Ryan Whiten tinha histórico de abuso de drogas e que Melanie possuía a guarda total das filhas, enquanto ele tinha direito a visitas. A família descreveu Savannah e Sienna como meninas alegres, carinhosas e cheias de vida.

Autoridades reforçam que pessoas enfrentando crises emocionais ou pensamentos suicidas podem buscar ajuda através da linha 988, disponível nos Estados Unidos para apoio psicológico e prevenção ao suicídio.

Fonte: NBC