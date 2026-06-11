Copa do Mundo 2026: Flórida promete uma das maiores festas do torneio

Fan Fests, shows, gastronomia, ativações culturais e transmissões ao vivo vão movimentar 11 cidades americanas durante o Mundial; Miami surge como um dos principais destinos para torcedores do mundo inteiro

A Copa do Mundo de 2026 promete ir muito além das quatro linhas. Pela primeira vez na história, o torneio será realizado simultaneamente em três países — Estados Unidos, México e Canadá —, mas é em solo americano que os torcedores encontrarão a maior estrutura paralela de entretenimento, cultura e experiências imersivas durante o campeonato.

Com 11 cidades-sede espalhadas pelo país, os Estados Unidos já se preparam para receber milhões de visitantes em uma programação que transforma parques, centros urbanos, áreas históricas e pontos turísticos em verdadeiras arenas de celebração do futebol. O grande destaque fica para os tradicionais FIFA Fan Festivals, que reunirão transmissões ao vivo dos jogos, shows musicais, gastronomia internacional, experiências interativas e atrações culturais gratuitas durante mais de um mês de competição.

Entre todas as sedes, a Flórida desponta como um dos principais polos da Copa do Mundo — especialmente Miami, cidade que já vive uma intensa conexão com o esporte e se consolidou nos últimos anos como referência internacional em grandes eventos esportivos.

Miami deve receber multidões durante a Copa

O Bayfront Park, localizado às margens da Baía de Biscayne, no coração de Downtown Miami, será o centro oficial das celebrações da Copa do Mundo na cidade. A Fan Fest de Miami acontecerá entre os dias 13 de junho e 5 de julho de 2026, reunindo milhares de torcedores diariamente em um ambiente gratuito e aberto ao público.

O espaço contará com telões gigantes para transmissão dos jogos, apresentações musicais, experiências interativas, ativações de marcas, restaurantes e atrações voltadas para todas as idades. A expectativa é que turistas de diferentes partes do mundo transformem a região em um verdadeiro encontro multicultural durante o torneio.

Além da Fan Fest, Miami também terá protagonismo dentro de campo. O Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, receberá partidas importantes da competição, incluindo um jogo da Seleção Brasileira e a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo.

A combinação entre praias, vida noturna, diversidade cultural e infraestrutura turística coloca Miami como uma das cidades mais desejadas para acompanhar o Mundial de 2026. Mas a Flórida não estará sozinha. Em diferentes regiões dos Estados Unidos, cidades históricas e grandes centros urbanos também preparam experiências gigantescas para os fãs do futebol.

Em Atlanta, por exemplo, o Centennial Olympic Park — símbolo das Olimpíadas de 1996 — será transformado em um grande centro de convivência para torcedores. Já Dallas utilizará o histórico Fair Park para receber até 35 mil pessoas simultaneamente em uma programação que vai durar até a final da Copa.

Na Filadélfia, a cidade pretende unir futebol e história americana em meio às celebrações dos 250 anos da Independência dos Estados Unidos. Em Houston, o distrito multicultural EaDo terá experiências inspiradas em diferentes culturas do futebol mundial, incluindo instalações tecnológicas e atrações interativas.

Los Angeles também promete uma das maiores festas do torneio, com eventos espalhados por toda a cidade e jogos da seleção americana movimentando o SoFi Stadium. Enquanto isso, Nova York e Nova Jersey dividirão os holofotes da final da Copa do Mundo, marcada para o MetLife Stadium, em 19 de julho de 2026.

O tradicional Rockefeller Center, em Manhattan, ganhará uma "Fan Village" com campo de futebol, telões e exposições especiais ligadas à FIFA, enquanto o Liberty State Park, em Nova Jersey, receberá uma programação de quase 40 dias de duração.

Experiência além

do futebol

A proposta da FIFA e das cidades-sede é transformar a Copa do Mundo em uma experiência cultural completa, indo muito além dos jogos. Em praticamente todas as sedes haverá shows ao vivo, apresentações regionais, exposições artísticas, espaços gastronômicos e áreas voltadas para famílias e crianças.

Seattle, por exemplo, terá até um mini campo flutuante sobre a água em uma ativação à beira-mar. Já Boston aposta em apresentações culturais e artistas locais dentro do City Hall Plaza. Em Kansas City, o entorno do Museu Nacional da Primeira Guerra Mundial será palco de eventos gratuitos com culinária típica da região.

A expectativa é que a Copa do Mundo de 2026 se torne a maior da história em termos de público, turismo e impacto econômico. E, para os Estados Unidos, o torneio representa não apenas um evento esportivo, mas também uma oportunidade de mostrar sua diversidade cultural para o mundo inteiro.