Broward aprova câmeras em ônibus escolares e programa pode gerar até US$ 12 milhões por ano

Motoristas flagrados ultrapassando ônibus escolares parados receberão multa de US$ 225; medida começa no próximo ano letivo

O Conselho Escolar do Condado de Broward aprovou por unanimidade um novo programa de fiscalização com câmeras em ônibus escolares para identificar motoristas que ultrapassam veículos parados durante o embarque e desembarque de estudantes.

Segundo o distrito escolar, o principal objetivo da iniciativa é aumentar a segurança dos alunos. No entanto, o programa também deverá gerar milhões de dólares em receitas para as escolas públicas do condado.

Cerca de mil ônibus receberão câmeras

De acordo com o contrato aprovado nesta terça-feira, câmeras serão instaladas em aproximadamente 1.000 ônibus escolares.

Motoristas flagrados violando a lei da Flórida que proíbe ultrapassar ônibus escolares com o sinal de parada acionado receberão uma multa de US$ 225.

Do valor arrecadado:

- US$ 85 irão para o Broward County Public Schools;

- US$ 140 ficarão com a empresa BusPatrol, responsável pela operação do sistema.

Receita pode chegar a US$ 12 milhões anuais

Estimativas do distrito apontam que o programa poderá arrecadar entre US$ 8 milhões e US$ 12 milhões por ano.

Durante a reunião, alguns membros do conselho questionaram a divisão da receita e argumentaram que o distrito deveria receber uma parcela maior.

“A parte difícil de explicar para a população é que estamos entregando 70% do dinheiro para uma empresa terceirizada”, afirmou o conselheiro Allen Zeman.

O superintendente Howard Hepburn defendeu o acordo, destacando que o distrito não terá custos iniciais com compra, instalação ou manutenção das câmeras.

Recursos serão destinados à segurança e transporte escolar

Pela legislação estadual, a parte da arrecadação destinada ao distrito deverá ser usada exclusivamente em:

- transporte escolar;

- iniciativas de segurança nas escolas;

- recrutamento e retenção de motoristas de ônibus escolares.

A presidente do Conselho Escolar, Sarah Leonardi, afirmou que a nova receita poderá ajudar a aliviar a pressão financeira enfrentada pelo distrito.

“Um aumento salarial de 1% custa cerca de US$ 15 milhões. Então arrecadar entre US$ 8 e US$ 12 milhões já nos ajuda bastante”, declarou.

Programa semelhante já funciona em Miami-Dade

A aprovação acontece enquanto o distrito escolar de Miami-Dade já opera um sistema parecido.

No ano passado, porém, Miami-Dade precisou suspender temporariamente as multas após reclamações de motoristas que afirmaram ter recebido autuações indevidas.

Segundo Hepburn, Broward analisou os problemas registrados em Miami-Dade e garantiu que motoristas que considerarem a multa incorreta terão direito a recorrer.

A expectativa é que as câmeras estejam instaladas e funcionando até o início do próximo ano letivo.

Fonte: NBC