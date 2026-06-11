Operação contra tráfico humano prende 12 homens antes da Copa do Mundo da FIFA em Miami

Doze homens foram presos durante uma operação secreta contra tráfico humano realizada em Homestead, no sul da Flórida, como parte dos preparativos das autoridades para a realização de partidas da Copa do Mundo da FIFA em Miami-Dade.
Segundo a Força-Tarefa de Combate ao Tráfico Humano do Ministério Público de Miami-Dade, os suspeitos acreditavam que estavam negociando encontros sexuais com adolescentes entre 13 e 15 anos de idade. Os investigadores afirmam que os homens efetuaram pagamentos antes de serem presos.
De acordo com a promotora estadual Katherine Fernandez Rundle, os detidos sabiam que estavam negociando serviços sexuais envolvendo menores.
“As evidências mostram que eles acreditavam estar comprando acesso a crianças e pretendiam explorá-las sexualmente”, afirmou a promotora.
As autoridades informaram que os suspeitos têm entre 20 e 50 anos e concordaram em pagar valores entre US$ 300 e US$ 800. Alguns chegaram a negociar encontros com mais de uma suposta vítima e múltiplos atos sexuais.
A operação contou com a participação de cerca de 70 agentes e faz parte de uma estratégia mais ampla para combater o tráfico humano e a exploração infantil durante o período da Copa do Mundo. Recursos federais destinados à região permitirão a realização de duas a três operações semelhantes por semana durante o torneio.
Além das ações policiais, campanhas de conscientização serão realizadas em aeroportos, hotéis, plataformas de hospedagem e transporte, além de espaços públicos, com informações sobre como denunciar casos suspeitos.
Os 12 suspeitos permanecem presos sem direito a fiança.
Fonte: NBC