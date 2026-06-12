Funcionário da Marinha dos EUA perde braço após ataque de tubarão na Flórida

Homem nadava durante o horário de almoço em uma base naval de Panama City quando foi atacado; estado de saúde é considerado grave.

Um funcionário civil da Marinha dos Estados Unidos ficou gravemente ferido após ser atacado por um tubarão em uma área de recreação da Atividade de Apoio Naval de Panama City, na Flórida, na última segunda-feira (8).

Segundo o Centro de Guerra de Superfície da Marinha (NSAPC), o ataque ocorreu por volta das 11h45, enquanto a vítima, um homem na faixa dos 20 anos, nadava durante seu horário de almoço na marina da base. A identidade do funcionário não foi divulgada.

Equipes de emergência foram acionadas imediatamente e prestaram os primeiros socorros ainda no local antes de encaminhá-lo para um hospital da região.

De acordo com informações preliminares, o homem perdeu um dos braços em decorrência dos ferimentos. Médicos também trabalham para tentar salvar uma das mãos atingidas durante o ataque.

Em nota, o comandante da Atividade de Apoio Naval de Panama City, Tristan Oliveira, afirmou que a prioridade da base é garantir a segurança de todos os militares e funcionários.

“Nossos pensamentos e orações estão com a família da vítima. Também agradecemos aos profissionais que prestaram atendimento imediato”, declarou.

A espécie de tubarão responsável pelo ataque ainda não foi identificada. Especialistas destacam que as águas da região de Panhandle abrigam diversas espécies, especialmente durante os meses mais quentes, quando tubarões migratórios costumam circular pelo Golfo.

As circunstâncias do ataque seguem sendo investigadas.

Fonte: EXTRA