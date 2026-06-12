Operação na Flórida prende mais de 50 suspeitos de crimes sexuais contra crianças

Ação policial disfarçada atraiu suspeitos que acreditavam estar marcando encontros com menores de idade; investigação continua e novas prisões podem ocorrer

Mais de 50 pessoas foram presas na Flórida durante uma operação estadual voltada ao combate de predadores sexuais que atuam contra crianças, anunciaram as autoridades nesta quinta-feira.

Batizada de "Operation Bad Habits" (Operação Maus Hábitos), a ação foi coordenada pelo Gabinete do Xerife do Condado de Marion, em parceria com o Departamento do Procurador-Geral da Flórida e diversas agências federais e locais de segurança pública.

Durante uma semana, investigadores atuaram disfarçados na internet, se passando por crianças com idades entre 7 e 15 anos. Segundo as autoridades, os suspeitos iniciaram contato acreditando conversar com menores e chegaram a marcar encontros com o objetivo de praticar atos sexuais.

Quando compareciam aos locais combinados, os indivíduos eram imediatamente detidos pelas equipes policiais.

Vídeos divulgados pelo Gabinete do Xerife mostram momentos das prisões realizadas ao longo da operação.

Suspeitos tinham diferentes perfis

De acordo com o Ministério Público estadual, 58 pessoas foram presas durante a ação.

Entre os detidos estão pais de família, treinadores esportivos, professores, um estudante do ensino médio e imigrantes com diferentes situações migratórias, segundo informações das autoridades.

O xerife do Condado de Marion, Billy Woods, destacou a cooperação entre as agências envolvidas e afirmou que a operação envia uma mensagem clara a criminosos que buscam explorar crianças.

“Mais uma vez, o trabalho conjunto e a determinação dessas agências demonstram que a Flórida tem tolerância zero para esse tipo de crime e continuará fazendo tudo o que estiver ao seu alcance para proteger nossas crianças”, declarou.

Investigação continua

As autoridades informaram que as investigações permanecem em andamento e que novas prisões podem ocorrer nas próximas semanas.

Em comunicado, o procurador-geral da Flórida, James Uthmeier, afirmou que o estado continuará intensificando ações contra crimes sexuais envolvendo menores.

“Com quase 1.700 predadores presos desde que assumi o cargo, estamos apenas começando. Mais 58 criminosos estão atrás das grades e longe de nossas crianças graças ao trabalho dos melhores xerifes do país”, afirmou.

As autoridades não divulgaram imediatamente a identidade de todos os suspeitos nem os detalhes completos das acusações que cada um enfrentará na Justiça.

Fonte: NBC