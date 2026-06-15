Clientes relatam atraso e falta de respostas da BEM na Flórida

A empresa Branca’s Encomendas e Mudanças (BEM), sediada em Margate, no sul da Flórida, tem sido alvo de reclamações de brasileiros que afirmam não ter recebido caixas e mudanças enviadas para o Brasil.

Nos últimos dias, a Gazeta recebeu relatos de clientes que dizem enfrentar dificuldades para localizar encomendas despachadas há meses e, em alguns casos, há mais de um ano. Segundo os consumidores, os contatos com a empresa se tornaram cada vez mais difíceis, enquanto as cargas seguem sem entrega.

De acordo com os relatos encaminhados à reportagem, muitas das encomendas continham objetos pessoais, roupas, utensílios domésticos, itens de decoração e bens acumulados durante anos de residência nos Estados Unidos. Alguns clientes afirmam ter retornado ao Brasil e dependiam da chegada dessas caixas para reorganizar suas casas.

Há casos de consumidores que relatam ter pago centenas de dólares pelo transporte, além de valores adicionais referentes ao seguro das cargas. Mesmo assim, afirmam que não receberam os pertences nem informações concretas sobre a localização das encomendas.

Entre as queixas recebidas pela Gazeta, alguns clientes afirmam que vêm ouvindo há meses explicações de que os volumes estariam em processo de liberação ou aguardando movimentação em portos brasileiros. Outros relatam que perderam completamente o contato com a empresa e não conseguem obter atualizações sobre seus envios.

A reportagem teve acesso a ordens de frete, confirmações de coleta e comprovantes de pagamento apresentados pelos consumidores. Os documentos mostram envios destinados a diferentes cidades brasileiras e pagamentos que variam de algumas centenas a mais de mil dólares.

A Gazeta tentou contato com a Branca’s Encomendas e Mudanças pelos telefones divulgados pela empresa, mas as ligações não foram completadas ou encontravam-se desligadas até o fechamento desta edição. Também não foi possível obter um posicionamento oficial sobre as reclamações recebidas.

A reportagem permanece aberta para ouvir a empresa e atualizar esta matéria caso a Branca’s Encomendas e Mudanças apresente esclarecimentos sobre os casos relatados.

Você teve problemas com entregas da BEM?

Entre em contato com a redação da Gazeta e envie documentos, comprovantes e informações sobre seu caso para que a reportagem possa acompanhar o assunto.

Onde denunciar?

Nos Estados Unidos:

- Florida Attorney General Consumer Protection

- Better Business Bureau (BBB)

- Polícia local da cidade onde a empresa opera.

No Brasil:

- Consumidor.gov.br

- Procon do estado de destino da carga.

- Delegacia de Polícia Civil, quando houver suspeita de crime.

Como se prevenir antes de contratar uma transportadora?

- Pesquise avaliações recentes da empresa.

- Verifique há quanto tempo ela está em atividade.

- Confira se possui endereço físico e canais de atendimento ativos.

- Solicite contrato detalhado com prazo de entrega.

- Fotografe o conteúdo das caixas antes do envio.

- Guarde comprovantes de pagamento.

- Exija documentos que comprovem a contratação do seguro.

- Desconfie de promessas de entrega muito rápidas ou preços muito abaixo do mercado.