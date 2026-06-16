Adolescente acusado de matar a própria meia-irmã em cruzeiro permanecerá preso até julgamento

Juiz federal dos EUA decidiu que não há condições suficientes para garantir a segurança pública enquanto o caso segue na Justiça

Um juiz federal determinou que o adolescente acusado de matar e abusar sexualmente da meia-irmã durante um cruzeiro em família permanecerá preso até o julgamento. Timothy Hudson, de 16 anos, responde pela morte de Anna Kepner, de 18 anos, ocorrida em novembro de 2025 a bordo de um navio da Carnival Cruise Line.

Hudson havia sido inicialmente liberado para aguardar o processo em liberdade após ser acusado como menor de idade. No entanto, a situação mudou em abril, quando ele passou a responder como adulto pelos crimes de homicídio em primeiro grau e abuso sexual agravado.

Na decisão divulgada em 10 de junho, o juiz Edwin G. Torres concluiu que não existe qualquer condição capaz de garantir a segurança da comunidade caso o acusado permaneça solto.

“O governo demonstrou, por provas claras e convincentes, que nenhuma condição de liberdade seria suficiente para assegurar a segurança pública”, escreveu o magistrado.

Segundo os promotores, Hudson e Anna viajavam com outros familiares a bordo do navio Carnival Horizon quando o crime ocorreu. Registros da investigação indicam que os dois ficaram sozinhos na cabine compartilhada por aproximadamente três horas e meia na noite da morte.

Documentos judiciais apontam que o Apple Watch da jovem registrou atividade cardíaca até determinado momento e deixou de funcionar durante o período em que os dois estavam sozinhos. Os investigadores acreditam que foi nesse intervalo que o crime aconteceu.

O laudo médico concluiu que Anna foi vítima de abuso sexual e morreu por asfixia.

Embora o juiz tenha reconhecido que Hudson não possui antecedentes criminais e cumpriu todas as condições impostas enquanto estava em liberdade provisória, considerou que a gravidade das acusações supera esses fatores.

“A acusação de homicídio deliberado e abuso sexual apresenta um risco que não pode ser controlado por monitoramento, toque de recolher ou supervisão familiar”, afirmou Torres.

Outro ponto citado na decisão foi o fato de haver outros menores vivendo na mesma residência onde Hudson estava hospedado enquanto aguardava o processo.

O adolescente se declarou inocente das acusações. O julgamento está previsto para setembro.

Fonte: CBS