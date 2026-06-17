Brasileiros denunciam desaparecimento de mudanças enviadas ao Brasil por empresa da Flórida; alguns aguardam pertences há mais de três anos

Dezenas de pessoas procuraram a Gazeta News relatando problemas semelhantes com entregas da Branca’s Encomendas e Mudanças (BEM); empresa ainda não se pronunciou sobre as reclamações

A empresa Branca’s Encomendas e Mudanças (BEM), sediada em Margate, no sul da Flórida, está sendo alvo de uma série de reclamações de brasileiros que afirmam não ter recebido caixas, encomendas e mudanças enviadas dos Estados Unidos para o Brasil.

Após a publicação dos primeiros relatos, dezenas de pessoas entraram em contato com a redação da Gazeta News descrevendo experiências semelhantes. Segundo os consumidores, as dificuldades envolvem atrasos prolongados, falta de informações sobre a localização das cargas e problemas de comunicação com a empresa.

De acordo com os relatos recebidos, muitas das encomendas continham objetos pessoais, roupas, utensílios domésticos, itens de decoração e bens acumulados durante anos de residência nos Estados Unidos. Em diversos casos, os clientes afirmam ter retornado ao Brasil e aguardavam a chegada dos pertences para reorganizar suas vidas no país.

Alguns consumidores relatam que os envios estão desaparecidos há meses ou anos. Entre os casos encaminhados à reportagem, há pessoas que afirmam não ter recebido seus pertences mesmo após mais de três anos da contratação do serviço.

Os clientes também alegam ter pago valores que variam de algumas centenas a mais de mil dólares pelo transporte das cargas, além de taxas adicionais relacionadas a seguros. Apesar disso, afirmam não ter recebido os bens enviados nem respostas concretas sobre o paradeiro das encomendas.

Segundo os relatos, muitos consumidores ouviram repetidamente justificativas de que as cargas estariam em processo de liberação ou aguardando movimentação em portos brasileiros. Outros afirmam que perderam completamente o contato com a empresa e não conseguem obter atualizações sobre seus envios.

A reportagem teve acesso a documentos apresentados pelos clientes, incluindo ordens de frete, comprovantes de coleta e registros de pagamento. Os documentos indicam envios destinados a diferentes cidades brasileiras e reforçam as alegações dos consumidores sobre a contratação dos serviços.

A Gazeta News tentou contato com a Branca’s Encomendas e Mudanças pelos telefones divulgados pela empresa, mas as ligações não foram completadas ou encontravam-se desligadas até o fechamento desta reportagem. Também não foi possível obter um posicionamento oficial sobre as denúncias apresentadas pelos clientes.

A reportagem permanece aberta para ouvir a empresa e atualizar esta matéria caso a Branca’s Encomendas e Mudanças apresente esclarecimentos sobre os casos relatados.

Você teve problemas com entregas da BEM?

Entre em contato com a redação da Gazeta News e envie documentos, comprovantes e informações sobre seu caso para que a reportagem possa acompanhar o assunto.

Onde denunciar?

Nos Estados Unidos:

- Florida Attorney General Consumer Protection

- Better Business Bureau (BBB)

- Polícia local da cidade onde a empresa opera

No Brasil:

- Consumidor.gov.br

- Procon do estado de destino da carga

- Delegacia de Polícia Civil, quando houver suspeita de crime

Como se prevenir antes de contratar uma transportadora?

- Pesquise avaliações recentes da empresa;

- Verifique há quanto tempo ela está em atividade;

- Confira se possui endereço físico e canais de atendimento ativos;

- Solicite contrato detalhado com prazo de entrega;

- Fotografe o conteúdo das caixas antes do envio;

- Guarde comprovantes de pagamento;

- Exija documentos que comprovem a contratação do seguro;

- Desconfie de promessas de entrega muito rápidas ou preços muito abaixo do mercado.

Nota: A BEM Massachusetts não possui qualquer vínculo societário, operacional ou administrativo com a BEM Florida, a fim de evitar interpretações equivocadas, proteger a imagem da empresa e prevenir prejuízos à sua reputação construída ao longo dos anos.