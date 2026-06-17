Casal que recebeu embrião trocado em clínica de fertilidade mantém guarda da filha após acordo com pais biológicos

Documento judicial confirma que menina continuará com o casal que a criou desde a gestação; destino dos embriões biológicos ainda gera dúvidas

Um casal da Flórida que descobriu ter recebido o embrião de outra família durante um tratamento de fertilização in vitro chegou a um acordo com os pais biológicos da criança e manterá a guarda permanente da menina.

Tiffany Score e Steven Mills ganharam destaque após revelarem que a filha, Shea, nascida em dezembro de 2025, não possuía qualquer vínculo genético com eles. O caso veio à tona depois que o casal entrou com uma ação judicial contra o Fertility Center, de Orlando, e contra o chefe de endocrinologia reprodutiva da clínica, Milton McNichol.

Segundo o processo, Tiffany acreditava ter recebido um de seus próprios embriões durante a implantação realizada em abril de 2025. No entanto, após o nascimento de Shea, o casal percebeu que a criança não se parecia fisicamente com eles. Exames posteriores de DNA confirmaram que o embrião implantado pertencia a outra paciente.

Na ação judicial, Tiffany e Steven relataram ter desenvolvido um forte vínculo emocional com a filha durante a gravidez e após o nascimento. Embora inicialmente tenham afirmado que a menina deveria ser reunida aos pais biológicos, caso estes desejassem e fossem considerados aptos, os envolvidos chegaram posteriormente a um acordo de custódia.

De acordo com documentos obtidos pela revista People, o entendimento firmado entre as partes garante que Tiffany e Steven continuem exercendo os direitos parentais e mantenham a guarda permanente de Shea. A identidade dos pais biológicos permanecerá em sigilo.

Apesar da resolução sobre a guarda da criança, o casal ainda busca respostas sobre o paradeiro de seus próprios embriões. Eles temem que um filho biológico possa ter sido implantado em outra família em decorrência do mesmo erro.

Segundo o advogado do casal, Jack Scarola, o material genético produzido durante o tratamento resultou em um embrião masculino viável e dois femininos, que deveriam permanecer congelados e armazenados. No entanto, ainda não há confirmação de que um dos embriões atualmente armazenados pertença realmente ao casal.

Após a divulgação do caso, o Fertility Center informou que estava colaborando com as autoridades para investigar a origem do erro. Em abril deste ano, a clínica anunciou o encerramento de suas atividades e a abertura de uma nova unidade no mesmo endereço.

Fonte: EXTRA