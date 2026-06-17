Adolescente de 17 anos contrai bactéria que destrói tecidos após nadar com ferimento aberto na Flórida

Jovem foi diagnosticado com infecção por Vibrio vulnificus, bactéria rara e potencialmente fatal que pode causar amputações e sepse

Um adolescente de 17 anos está internado em estado grave após contrair uma bactéria potencialmente mortal enquanto nadava em um parque na Flórida. Joziah Thompson foi diagnosticado com uma infecção causada pela Vibrio vulnificus, microrganismo encontrado em águas salgadas e salobras que pode invadir o organismo por meio de cortes e feridas abertas.

Segundo a família, o jovem entrou na água mesmo após a mãe alertá-lo sobre um arranhão na parte inferior da perna esquerda. Inicialmente, não houve sinais de que algo estivesse errado. No entanto, três dias depois, Thompson começou a sentir dores intensas, febre e apresentou uma rápida piora no local da lesão.

A perna ficou vermelha, inchada e quente ao toque, levando a família a procurar atendimento médico de emergência. No hospital, os médicos confirmaram a infecção por Vibrio vulnificus, uma bactéria conhecida por causar danos severos aos tecidos e, em casos mais graves, levar à amputação de membros ou até mesmo à morte.

“Eu disse para eles tomarem cuidado por causa do arranhão. Eles voltaram para casa sem nenhum problema aparente, mas três dias depois ele reclamou de muita dor. Quando vi a perna, ela estava completamente vermelha”, relatou a mãe do adolescente, Tirzah Fletcher.

Para acompanhar o tratamento do filho, Fletcher precisou fechar temporariamente seu negócio, um spa local, deixando a família de nove pessoas sem sua principal fonte de renda. Diante da situação, ela criou uma campanha de arrecadação online para ajudar a cobrir as despesas médicas.

A mãe também defende um monitoramento mais rigoroso da qualidade da água em áreas de lazer. “Não quero que isso aconteça com outras crianças. Meu filho tem 1,80 metro e pesa mais de 100 quilos. Imagine se fosse uma criança pequena enfrentando algo assim”, afirmou.

Especialistas alertam que os primeiros sinais da infecção incluem vermelhidão intensa na pele, inchaço, dor crescente, bolhas cheias de líquido, febre e, em alguns casos, alterações no estado mental. Quando a bactéria se espalha pela corrente sanguínea, pode provocar sepse, uma resposta inflamatória grave do organismo que coloca a vida em risco.

Pessoas idosas, indivíduos com sistema imunológico enfraquecido e portadores de doenças crônicas estão entre os grupos mais vulneráveis às complicações. O tratamento geralmente envolve o uso de antibióticos potentes e, em situações mais graves, cirurgias para remover tecidos comprometidos.

Embora a infecção por Vibrio vulnificus seja considerada rara, autoridades de saúde vêm registrando um aumento no número de casos nos últimos anos. Thompson segue internado e, segundo a família, ainda precisará passar por novas cirurgias e continuar recebendo tratamento intensivo para combater a bactéria.

Fonte: O Globo