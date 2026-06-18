Homem é preso na Flórida após cão ser encontrado morto de fome e outros animais em situação de abandono

Investigadores localizaram cachorro morto dentro de uma gaiola e resgataram animais desnutridos em uma propriedade rural

Um homem de 36 anos foi preso no estado da Flórida após autoridades encontrarem um cachorro morto e outros animais vivendo em condições severas de negligência em uma propriedade rural no condado de Martin.

Segundo o Gabinete do Xerife de Martin County, José Arreaga enfrenta diversas acusações de crueldade contra animais. A investigação teve início no começo de junho, após um veículo de comunicação receber denúncias sobre possíveis maus-tratos em uma fazenda localizada na região de Canal Point.

Ao chegarem à propriedade, os investigadores encontraram um cachorro morto dentro de uma gaiola. De acordo com as autoridades, o animal apresentava sinais de ter morrido por inanição, consequência da falta prolongada de alimento.

Durante a inspeção no local, os agentes localizaram outro cachorro escondido sob um trailer. O animal estava extremamente debilitado, severamente desnutrido e sem forças sequer para levantar a cabeça.

Os investigadores também encontraram uma cadela com três filhotes e um gato, todos apresentando sinais de abandono e negligência.

Segundo as autoridades, Arreaga foi identificado como responsável pelos animais. Em depoimento, ele afirmou que mantinha os bichos na propriedade e que, quando não conseguia cuidar deles, dependia da ajuda de outra pessoa. No entanto, segundo ele, essa assistência não foi prestada.

Os animais sobreviventes foram resgatados e encaminhados à Humane Society of the Treasure Coast, organização responsável por fornecer tratamento veterinário e cuidados de recuperação. Após a reabilitação, eles deverão ser disponibilizados para adoção.

José Arreaga, morador da cidade de Okeechobee, foi preso e encaminhado à cadeia do condado de Martin, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: NBC