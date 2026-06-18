Conselho escolar de Miami-Dade aprova fechamento de nove escolas após queda no número de alunos

Distrito perdeu mais de 13 mil estudantes em um ano e aponta imigração, custo de vida e expansão de escolas charter entre os fatores

O Conselho Escolar de Miami-Dade aprovou por unanimidade o fechamento de nove escolas públicas devido à queda contínua no número de matrículas no distrito, uma das maiores redes de ensino dos Estados Unidos.

A decisão faz parte de um processo de reorganização da rede escolar, conhecido como *right-sizing*, adotado para adequar a estrutura à redução de estudantes. Na Flórida, grande parte do financiamento das escolas públicas é calculada com base na quantidade de alunos matriculados.

Durante a reunião que aprovou os fechamentos, manifestantes protestaram em frente à sede do distrito, alegando que escolas charter — instituições financiadas com recursos públicos, mas administradas de forma independente — poderão se beneficiar diretamente da medida.

Segundo os organizadores do protesto, existe um padrão preocupante no estado.

“As famílias não estão perdendo suas escolas porque elas falharam. Estão perdendo porque o sistema falhou com elas. Nossa comunidade vê um padrão: escolas públicas fecham e escolas charter ocupam o espaço”, afirmou Lisette Fernandez, integrante da Associação de Pais e Mestres de Miami-Dade.

O superintendente das Escolas Públicas de Miami-Dade, José Dotres, rebateu as críticas e afirmou que a decisão foi baseada exclusivamente nos números de matrículas. Segundo ele, os estudantes transferidos terão acesso a mais recursos e programas educacionais.

“Esses alunos agora irão para escolas com mais oportunidades, mais programas e mais recursos do que aqueles disponíveis nas unidades que estavam frequentando”, explicou.

A conselheira escolar Luisa Santos também defendeu a medida, argumentando que a concentração de recursos pode melhorar a qualidade do ensino oferecido aos estudantes.

Escolas afetadas

As nove escolas que serão fechadas são:

- Parkway Elementary School

- Rainbow Park Elementary School

- Lenora Smith Elementary School

- Miami Springs Middle School

- Phyllis Wheatley Elementary School

- Mandarin Lakes K-8 Center

- Pine Villa Elementary School

- Richmond Heights Middle School

- Robert Moton Elementary School

Além dos fechamentos, algumas unidades serão incorporadas a outras instituições. Entre as mudanças previstas:

- Georgia Jones Ayers Middle School e Lenora Smith Elementary formarão uma escola integrada de ensino fundamental;

- Miami Springs Middle School será incorporada à Miami Springs High School, criando uma unidade para alunos do 6º ao 12º ano;

- Mays Conservatory of the Arts e Pine Villa Elementary serão unificadas em uma escola do jardim de infância ao ensino médio;

- Richmond Heights Middle School será integrada à Biotech High School.

Queda nas matrículas preocupa distrito

Segundo o distrito escolar, Miami-Dade perdeu mais de 13 mil alunos no último ano letivo.

Entre os fatores apontados estão a redução das taxas de natalidade, o aumento do custo de vida na região, a migração de estudantes para escolas privadas por meio de programas de bolsas financiados pelo estado e a expansão das escolas charter.

No entanto, José Dotres destacou que o endurecimento das políticas de imigração pode estar tendo um impacto ainda maior.

“O maior impacto foi a ausência de 13 mil estudantes em um condado acostumado a receber muitos recém-chegados de outros países”, afirmou.

Durante a reunião, moradores também relataram que algumas famílias imigrantes têm receio de enviar os filhos para a escola devido ao medo de ações de fiscalização migratória.

Enquanto isso, a presença das escolas charter na rede pública continuará crescendo. A partir do próximo ano letivo, uma operadora abrirá cinco escolas charter dentro de campi de escolas públicas de ensino médio. Segundo o distrito, uma nova lei estadual autoriza esse tipo de compartilhamento de espaço, impedindo que o conselho escolar bloqueie a iniciativa.

Fonte: NBC