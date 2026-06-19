Calor extremo e risco de tempestades colocam sul e centro da Flórida em alerta

Moradores do sul e do centro da Flórida enfrentam mais um dia de calor intenso nesta sexta-feira, acompanhado de risco crescente de tempestades fortes e enchentes localizadas. Os serviços meteorológicos emitiram novos alertas devido à combinação de altas temperaturas, elevada umidade e condições atmosféricas favoráveis à formação de temporais.

Nos condados de Miami-Dade e Broward, o aviso de calor permanece válido entre o meio-dia e as 19h, com sensação térmica podendo atingir até 43°C. As temperaturas máximas devem permanecer entre 32°C e 35°C, mas a umidade faz com que o calor seja percebido de forma muito mais intensa.

A previsão indica o retorno das chuvas ao longo da tarde e da noite, trazendo algum alívio para o calor e auxiliando no combate aos incêndios florestais que atingem áreas do oeste de Miami-Dade. No entanto, os meteorologistas alertam para a possibilidade de raios frequentes, ventos fortes e pancadas de chuva intensas.

O Centro de Previsão de Tempestades dos Estados Unidos classificou grande parte de Miami-Dade e Broward sob nível 1 de risco para tempestades severas. Já o Centro de Previsão Hidrometeorológica também colocou a região em nível 1 de risco para chuvas excessivas, o que pode provocar alagamentos pontuais.

Enquanto isso, os incêndios florestais seguem sendo monitorados. O incêndio Well Fire já consumiu cerca de 530 hectares e está 50% contido. O Quarry 2 Fire queimou aproximadamente 6.960 hectares e alcançou 75% de contenção, enquanto o Coptic Fire atingiu cerca de 680 hectares e permanece 40% controlado.

A fumaça dos incêndios continua afetando a qualidade do ar em partes da região. Autoridades recomendam que pessoas com problemas respiratórios reduzam atividades ao ar livre, especialmente durante a noite, quando os ventos podem transportar a fumaça para áreas urbanas.

No centro da Flórida, incluindo Orlando, o cenário é semelhante. Um aviso de calor também foi emitido entre 11h e 19h, com temperaturas na casa dos 35°C e sensação térmica ainda mais elevada. Há previsão de tempestades entre a tarde e a noite, com possibilidade de rajadas de vento entre 80 e 95 km/h, além de chuvas intensas e descargas elétricas frequentes.

Para o fim de semana do Dia dos Pais nos Estados Unidos, a previsão indica continuidade do calor, com máximas próximas dos 34°C e novas rodadas de pancadas de chuva e tempestades durante as tardes. Apesar da instabilidade, os meteorologistas afirmam que não há expectativa de chuva contínua durante todo o período.

