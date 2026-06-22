Alerta de qualidade do ar é emitido em Miami-Dade devido à fumaça de incêndios florestais

Autoridades alertam para níveis prejudiciais de poluição em áreas próximas aos focos de incêndio e recomendam que moradores limitem atividades ao ar livre

Moradores de partes do condado de Miami-Dade estão sob alerta de qualidade do ar nesta segunda-feira devido à fumaça provocada pelos incêndios florestais que continuam ativos no sul da Flórida. O aviso foi emitido pela Divisão de Gerenciamento de Recursos Ambientais de Miami-Dade e permanece em vigor até as 15h.

Segundo as autoridades, a concentração de partículas finas na atmosfera está próxima ou acima dos níveis considerados prejudiciais à saúde. As áreas mais próximas aos incêndios, como Hialeah Gardens, registram qualidade do ar classificada como "insalubre", enquanto regiões mais ao sul apresentam níveis moderados. Nas áreas costeiras, a qualidade do ar é considerada boa na maior parte do tempo.

Atualmente, três incêndios seguem ativos na região. O maior deles, o Quarry 2 Fire, já consumiu mais de 7.700 hectares e está 97% controlado. O Well Fire atingiu cerca de 1.100 hectares, com 85% de contenção, enquanto o Corrections Fire queimou aproximadamente 123 hectares e permanece apenas 15% controlado.

As autoridades orientam que a população reduza o tempo de exposição ao ar livre, especialmente pessoas que fazem parte dos grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças e indivíduos com doenças respiratórias ou cardíacas.

O Corpo de Bombeiros de Miami-Dade também alertou que a fumaça pode reduzir significativamente a visibilidade nas estradas e aumentar o risco de problemas respiratórios. Motoristas que precisarem trafegar por áreas afetadas devem redobrar a atenção, aumentar a distância de segurança entre veículos e utilizar os faróis baixos.

Dentro de casa, a recomendação é manter portas e janelas fechadas e configurar os aparelhos de ar-condicionado para recircular o ar interno, evitando a entrada de fumaça. As medidas são consideradas especialmente importantes para pessoas com asma, bronquite ou outras condições respiratórias.

Fonte: NBC