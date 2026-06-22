Viagens de fim de semana do 4 de Julho devem crescer na Flórida, apesar da alta nos custos, aponta AAA

Mais de 4,6 milhões de moradores devem viajar no feriado da Independência dos EUA, com maioria optando por deslocamentos de carro

A demanda por viagens no feriado do 4 de Julho deve superar o impacto da inflação e dos preços mais altos de combustíveis na Flórida, segundo projeção da AAA (American Automobile Association). A entidade estima que 4,62 milhões de moradores do estado viajarão ao menos 80 quilômetros durante o período comemorativo.

O número representa um aumento de 1% em relação a 2025 e cerca de 4,3% acima de 2024. O período analisado pela AAA vai de 27 de junho a 5 de julho.

Segundo o porta-voz da entidade, Mark Jenkins, mesmo com o aumento dos custos, o desejo de viajar continua forte entre os consumidores. “Viagens são uma das categorias em que as pessoas ainda estão dispostas a gastar”, afirmou. Ele destacou que, para muitas famílias, o feriado é uma tradição anual.

Apesar disso, a tendência é de viagens mais curtas e econômicas, com destinos mais próximos, redução de gastos com restaurantes e lembranças, além de estadias menores ou hotéis mais baratos.

A maior parte dos viajantes — cerca de 4,08 milhões — deve usar carro. Já o transporte aéreo deve atrair aproximadamente 329 mil pessoas, número levemente inferior ao do ano passado. Outros 214 mil devem viajar por meios como ônibus, trens e barcos, incluindo cruzeiros, segmento que cresceu cerca de 5%.

De acordo com a AAA, pacotes all-inclusive e cruzeiros seguem em alta por oferecerem maior previsibilidade de custos.

O cenário ocorre em meio à inflação nos Estados Unidos, que atingiu 4,2%, impulsionada principalmente por energia e combustíveis. Na Flórida, o preço médio da gasolina chegou a US$ 3,74 por galão, acima dos valores registrados nos últimos anos.

Mesmo assim, o tráfego deve aumentar tanto nas estradas quanto nos aeroportos, impulsionado também por visitantes de outros estados. No total, a expectativa é de 72,2 milhões de viajantes nos EUA durante o feriado.

Orlando, Miami e Fort Lauderdale estão entre os destinos mais procurados no país, ao lado de cidades como Nova York e Chicago. A AAA alerta para trânsito intenso, especialmente em áreas de praias e parques temáticos.

Fonte: NBC