Ex-policial da Patrulha Rodoviária da Flórida é preso após usar distintivo antigo para tentar evitar multa por excesso de velocidade

Homem teria apresentado credencial desatualizada ao ser parado em Miami e foi posteriormente detido por falsa identificação e direção com CNH suspensa

Um ex-agente da Florida Highway Patrol (FHP) foi preso após ser acusado de usar um antigo distintivo para tentar evitar uma multa por excesso de velocidade em Miami, nos Estados Unidos.

Segundo um relatório de prisão, o homem identificado como Jose Rivero, de 34 anos, pilotava uma motocicleta quando foi abordado por um policial na região noroeste da cidade.

Durante a abordagem, Rivero teria afirmado ao agente que também era policial e apresentado um distintivo da FHP emitido em 2014. Após a verificação, o policial responsável aplicou apenas um aviso e liberou o motociclista.

No entanto, outros agentes que estavam no local posteriormente identificaram que Rivero já havia sido desligado da corporação. Ele foi localizado novamente e detido pelas autoridades.

Rivero agora responde por falsa representação de autoridade policial e por dirigir com a carteira de habilitação suspensa.

Fonte: NBC