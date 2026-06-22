Filha de "herói" da Revolução Cubana é detida pelo ICE na Flórida por permanência irregular e atuação profissional sem status válido

Mulher de 37 anos teria ultrapassado prazo de visto de turismo e trabalhava em clínica de cirurgia plástica em Miami, segundo autoridades

A filha de um general cubano considerado “herói” da Revolução Comunista foi detida por agentes do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA) na Flórida por permanecer no país após o vencimento de seu visto de turismo enquanto trabalhava em uma clínica de cirurgia plástica.

Segundo autoridades e reportagens citadas por veículos de imprensa, Alina Rosales Aguirreurreta, de 37 anos, entrou nos Estados Unidos em 2023 com um visto B-2 de turismo, mas teria permanecido no país de forma irregular após o documento expirar em maio de 2024.

A mulher foi detida no mês passado em uma clínica de Miami onde trabalhava como assistente em procedimentos de cirurgia plástica, de acordo com o ICE e reportagens locais. O órgão afirmou em publicação nas redes sociais que ela responde por violação de permanência de não imigrante e aguarda audiência perante um juiz de imigração.

Aguirreurreta é filha do general cubano Ulises Rosales del Toro, figura conhecida na história militar e política de Cuba, que participou da Revolução ao lado de Fidel e Raúl Castro e ocupou altos cargos no governo, incluindo funções nas Forças Armadas e no Partido Comunista.

De acordo com relatos da imprensa cubana no exílio, a mulher teria chegado aos EUA em novembro de 2023 pelo Aeroporto Internacional de Orlando e permanecido no país após o vencimento do visto.

As autoridades de imigração não divulgaram detalhes adicionais sobre o caso ou sobre o andamento do processo.

A prisão ocorre em meio ao aumento da fiscalização migratória nos Estados Unidos, incluindo casos envolvendo familiares de figuras ligadas ao governo cubano, segundo relatos da imprensa.

Fonte: NY Post