Aeroporto de Palm Beach será renomeado para "Donald J. Trump International" em julho, na Flórida

Mudança aprovada por lei estadual altera nome e código de identificação do terminal, gerando ajustes em sistemas de aviação e controvérsia política

O Palm Beach International Airport, na Flórida, passará a se chamar oficialmente Donald J. Trump International Airport a partir de julho, após a aprovação de uma lei estadual que determina a mudança de nome em homenagem ao presidente Donald Trump.

De acordo com o operador do aeroporto, a alteração atende a uma legislação aprovada em março pelo estado da Flórida. A expectativa é que a aprovação final da mudança seja feita pela Federal Aviation Administration (FAA) em 9 de julho de 2026, embora a implementação completa de sinalização e materiais institucionais ocorra de forma gradual.

Segundo as informações divulgadas pelo aeroporto, as operações não serão afetadas durante a transição. “Embora a mudança de nome entre em vigor em 9 de julho de 2026, as atividades de transição ocorrerão em fases”, informou o terminal em seu site.

Além do novo nome, o aeroporto também terá seu código da International Air Transport Association (IATA) alterado de PBI para DJT a partir de 18 de agosto. A mudança impactará sistemas de reservas, bilhetes, etiquetas de bagagem e plataformas do setor aéreo.

O código também será atualizado em sistemas internacionais de aviação, incluindo a FAA e a Organização da Aviação Civil Internacional (OACI). Passageiros deverão usar “DJT” ao buscar voos e informações sobre o aeroporto após a transição.

A mudança, no entanto, gerou controvérsia. Após a aprovação da lei estadual, Trump teria registrado marcas comerciais relacionadas ao novo nome e ao código DJT, o que levou o condado de Palm Beach a firmar um acordo de licenciamento para uso oficial da denominação.

Em nota, o aeroporto reconheceu que a mudança pode gerar diferentes reações entre passageiros, mas afirmou que continuará focado em oferecer um serviço seguro e eficiente durante o período de transição.

Fonte: USA TODAY

