ICE evacua detentos de centro em Miami-Dade devido a incêndios florestais próximos

Medida de precaução foi adotada no Krome Detention Center, enquanto três focos de fogo seguem ativos na região dos Everglades

O Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) está evacuando detentos do Krome Detention Center, em Miami-Dade, devido a incêndios florestais que atingem áreas próximas ao complexo, informou o órgão nesta terça-feira.

Segundo o ICE, a remoção dos detentos começou no fim de semana “por excesso de cautela”, em razão das queimadas que se aproximam da instalação. Os internos estão sendo transferidos para outras unidades dentro e fora do estado da Flórida.

“As equipes do ICE são treinadas para esse tipo de situação, e a evacuação está sendo realizada de forma ordenada, sem incidentes registrados”, afirmou a agência. O órgão também informou que continuará monitorando os incêndios em parceria com o Serviço Florestal da Flórida.

De acordo com autoridades estaduais, três focos de incêndio permanecem ativos na região. O maior deles, chamado Quarry 2 Fire, já consumiu mais de 19 mil acres e está 97% contido. O Well Fire atingiu 2.809 acres e está 85% controlado, enquanto o Corrections Fire queimou 305 acres e tem apenas 15% de contenção.

Os incêndios também levaram à emissão de alertas de qualidade do ar em partes de Miami-Dade.

O Krome Detention Center, localizado na borda dos Everglades, é o centro de detenção de imigração mais antigo dos Estados Unidos e tem capacidade para cerca de 600 pessoas.

Fonte: NBC