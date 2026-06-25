FBI e Homeland Security visitam criadores de conteúdo em Miami após voo de drone em área restrita da Copa

Jovens afirmam que não sabiam da zona de exclusão aérea e receberam multa após ação federal em área próxima a eventos da FIFA em Miami.

Dois criadores de conteúdo de Miami relataram terem sido abordados por agentes do FBI e do Departamento de Segurança Interna (Homeland Security) após a decolagem de um drone em uma área com restrição de voo durante a Copa do Mundo da FIFA.

Dorian Carlisle e Hashim Moore afirmam que estavam produzindo conteúdo para o Dia dos Pais quando lançaram o equipamento a partir da varanda de um apartamento no centro de Miami. Segundo eles, não tinham conhecimento de que a região fazia parte de uma zona de exclusão aérea temporária.

Os dois disseram que, poucos minutos após o início do voo, agentes federais chegaram ao prédio e bateram na porta do apartamento, gerando surpresa e preocupação.

“Foi um choque, a gente não sabia se ia ser preso”, disse Moore em publicação nas redes sociais.

Os criadores afirmam que o drone permaneceu próximo à varanda e não se afastou mais de alguns metros do local. Ainda assim, as autoridades federais intervieram devido às regras de restrição de voo em vigor durante o evento.

O FBI informou que, durante a Copa, foram estabelecidas restrições temporárias de voo em áreas próximas ao Hard Rock Stadium e ao Bayfront Park, onde ocorrem eventos oficiais da FIFA, como medida de segurança pública.

Segundo autoridades, violações dessas zonas podem ser enquadradas como infração federal, com penalidades que incluem multas elevadas, apreensão do equipamento e até possibilidade de prisão em casos mais graves.

Desde o início do torneio, autoridades locais informam que dezenas de drones já foram confiscados em Miami e diversas pessoas receberam multas por uso irregular em áreas restritas.

Os dois criadores receberam uma multa de US$ 530 e tiveram o drone apreendido. Eles também foram advertidos pelo condomínio onde moram.

Após a abordagem, os jovens afirmaram que compreenderam as regras e que a situação foi resolvida de forma tranquila após explicarem o contexto aos agentes.

Autoridades reforçam que operadores de drones devem sempre verificar mapas de restrição aérea antes de voar, utilizando aplicativos oficiais ou sites da FAA. Violações podem resultar em sanções civis e criminais.