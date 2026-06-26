Prefeita de Miami-Dade quer transformar área do "Alligator Alcatraz" em parque nacional permanente

Daniella Levine Cava propõe que terreno de 17 mil acres seja incorporado ao sistema de preservação dos Everglades após fechamento do centro de detenção

Com o anúncio do fechamento do centro de detenção imigratória conhecido como “Alligator Alcatraz”, a prefeita de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, quer dar uma nova destinação ao terreno que abrigou a instalação. A proposta é transferir a área para o Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos (National Park Service), ampliando a proteção ambiental de uma das regiões mais sensíveis dos Everglades.

Em um memorando enviado aos comissários do condado, Levine Cava sugeriu que o aeroporto Dade-Collier Training and Transition Airport, juntamente com cerca de 17 mil acres (aproximadamente 6.900 hectares) de áreas alagadas ao redor, seja incorporado à Big Cypress National Preserve, unidade federal de conservação que faz parte do ecossistema dos Everglades.

A iniciativa ganhou força após o governador da Flórida, Ron DeSantis, confirmar nesta quinta-feira (25) que o "Alligator Alcatraz" será oficialmente desativado nas próximas duas semanas.

Segundo a prefeita, o encerramento das atividades representa uma oportunidade histórica para garantir a preservação definitiva da região.

“O fechamento e a desativação da instalação representam uma oportunidade única para proteger permanentemente essas terras e contribuir para um dos maiores projetos de restauração ambiental do país”, afirmou Levine Cava no documento.

Projeto antigo volta ao debate

A proposta não é inédita. De acordo com a prefeita, seu governo já discutia, desde 2021, um plano semelhante com representantes da administração estadual. Na época, a ideia era que o Estado comprasse o terreno, mantivesse o aeroporto apenas para operações de emergência e treinamento e, posteriormente, destinasse as áreas naturais à preservação federal.

As negociações, no entanto, foram interrompidas quando a administração DeSantis decidiu utilizar o local para construir o centro de detenção de imigrantes, aproveitando poderes emergenciais concedidos ao governo estadual.

Durante esse processo, o Estado chegou a oferecer US$ 20 milhões pela propriedade. Levine Cava recusou a proposta, alegando que avaliações indicavam um valor próximo de US$ 200 milhões.

Obstáculos legais

Apesar da intenção de doar a área ao governo federal, a prefeita explicou que a legislação impede que o condado simplesmente transfira o terreno sem compensação financeira.

Como o aeroporto faz parte do patrimônio do Departamento de Aviação de Miami-Dade e recebeu recursos ligados à infraestrutura aeroportuária, regras federais exigem que qualquer venda seja feita pelo valor de mercado.

Na prática, isso significa que será necessário encontrar um comprador disposto a adquirir a propriedade e, posteriormente, destiná-la ao Serviço Nacional de Parques para fins de conservação.

Segundo Levine Cava, essa função poderia ter sido desempenhada pelo próprio governo estadual antes da criação do centro de detenção.

Proteção permanente dos Everglades

A proposta prevê manter o aeroporto em funcionamento mínimo, mas garantir proteção definitiva às áreas naturais ao redor, impedindo futuras construções, projetos industriais ou até mesmo a instalação de novos centros de detenção.

A medida recebeu apoio da Everglades Foundation, uma das principais organizações dedicadas à preservação da região.

"O memorando representa um passo importante para assegurar a proteção permanente de uma das paisagens ecologicamente mais importantes do sul da Flórida", afirmou a entidade em nota.

Especialistas em conservação afirmam que incorporar o terreno ao sistema nacional de parques reduziria significativamente o risco de novos empreendimentos na área e fortaleceria os esforços de recuperação do ecossistema dos Everglades, considerado um dos mais importantes dos Estados Unidos.

DeSantis minimiza impacto ambiental

Questionado sobre a proposta, Ron DeSantis afirmou que não acredita que a remoção da infraestrutura existente no aeroporto traria benefícios significativos para a restauração dos Everglades.

Segundo o governador, seu governo já investe em diversos projetos ambientais voltados à recuperação do fluxo natural das águas da região e, na avaliação dele, a área do aeroporto não desempenha papel decisivo nesse processo.

Ainda assim, o debate sobre o futuro do antigo "Alligator Alcatraz" promete continuar nos próximos meses, agora dividido entre interesses ambientais, administrativos e políticos sobre um dos terrenos mais estratégicos do sul da Flórida.

Fonte: Miami Herald