Candidatos são flagrados tentando fraudar prova da carteira de motorista na Flórida com equipamentos escondidos

Suspeitos usavam microfones e dispositivos eletrônicos ocultos para receber respostas durante o exame teórico em escritório do condado de Miami-Dade

Vários candidatos foram flagrados tentando fraudar o exame teórico para obtenção da carteira de motorista da Flórida em um escritório da Coletoria de Impostos (Tax Collector) de Miami-Dade. Segundo as autoridades, os suspeitos utilizavam equipamentos eletrônicos escondidos para receber ajuda externa durante a prova.

O caso foi divulgado pelo coletor de impostos de Miami-Dade, Dariel Fernandez, que classificou a tentativa de fraude como um ataque à integridade do processo de emissão de carteiras de habilitação no estado.

"A carteira de motorista não é um direito. É um privilégio que deve ser conquistado de forma honesta e responsável", afirmou Fernandez em publicação na rede social X.

De acordo com o órgão, os candidatos entraram no local portando microfones ocultos e equipamentos de gravação que permitiam receber orientações de pessoas do lado de fora enquanto respondiam às questões do exame.

Embora o número de envolvidos não tenha sido divulgado, Fernandez afirmou que a equipe do escritório identificou rapidamente os dispositivos graças ao treinamento dos funcionários, interrompendo imediatamente as tentativas de fraude.

"As ações foram deliberadas, desonestas e representam um ataque direto à integridade do processo de habilitação da Flórida", declarou.

O responsável também reforçou que qualquer pessoa flagrada tentando fraudar exames, apresentar documentos falsos ou comprometer o processo de avaliação será denunciada às autoridades competentes e poderá responder legalmente pelos atos.

Além das possíveis consequências criminais, candidatos envolvidos em fraudes podem ter o pedido de carteira de motorista negado, perder a elegibilidade para obter uma habilitação ou até ficar impedidos de emitir um documento de identificação estadual.

Fernandez ressaltou que a política de tolerância zero vale tanto para os escritórios oficiais da Coletoria de Impostos de Miami-Dade quanto para centros credenciados de aplicação de provas, incluindo autoescolas autorizadas.

Exames apenas em inglês

O episódio ocorre poucos meses após a Flórida implementar uma mudança nas regras para obtenção da carteira de motorista. Desde 6 de fevereiro, tanto a prova teórica quanto o exame prático passaram a ser oferecidos exclusivamente em inglês.

A medida encerrou a aplicação do teste escrito em outros idiomas, gerando críticas de comunidades de imigrantes, que afirmam que a exigência tornou o processo mais difícil e aumentou os custos com cursos e preparação para o exame.

Fonte: Miami Herald