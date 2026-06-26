Mulher é acusada de fazer provas de certificação para professores usando disfarces na Flórida

Investigação aponta que suspeita realizava exames estaduais no lugar de educadores por até US$ 1 mil por teste; casos envolvem escolas do condado de Broward

Uma mulher de Fort Lauderdale foi presa sob acusação de fraudar exames de certificação para professores na Flórida ao realizar as provas no lugar de outros candidatos, segundo autoridades estaduais.

De acordo com o Escritório de Processos Estaduais da Flórida, Kashaundra Knowles, de 37 anos, que administra um negócio de tutoria, teria participado do esquema nos últimos dois anos, cobrando cerca de US$ 1.000 por cada exame realizado fraudulentamente.

A investigação aponta que ao menos três dos educadores envolvidos atuam no distrito escolar de Broward County, no sul do estado.

O procurador-geral da Flórida, James Uthmeier, criticou duramente o caso e afirmou que a fraude compromete diretamente a qualidade do ensino.

“Ela realizou testes de forma fraudulenta para outras pessoas, e agora há professores em Broward que não deveriam estar em sala de aula”, declarou.

Segundo os investigadores, Knowles teria feito exames em nome de professores e assistentes de ensino de diferentes escolas, incluindo instituições em Parkland e Fort Lauderdale.

Uso de disfarces para burlar identificação

As autoridades afirmam que a suspeita chegou a usar disfarces elaborados para se passar pelos candidatos, alterando cabelo, maquiagem e roupas para se assemelhar às pessoas que contratavam o serviço. Em um dos casos, ela teria se vestido como homem para realizar uma prova de nível educacional básico.

O caso chamou a atenção de autoridades educacionais do condado de Broward. O superintendente escolar Howard Hepburn classificou a situação como “inaceitável” e afirmou que o distrito abrirá investigações internas contra os profissionais envolvidos.

Segundo ele, educadores que tenham participado do esquema podem ser demitidos imediatamente.

Amplo esquema sob investigação

Knowles foi formalmente acusada de participação em um esquema organizado de fraude, mas as investigações indicam que a prática pode ter sido mais ampla do que inicialmente identificado.

Autoridades estaduais afirmam que ela teria feito provas para pelo menos oito pessoas em diferentes regiões da Flórida, incluindo exames de certificação educacional, GED (equivalente ao ensino médio) e até testes da área de enfermagem.

O caso segue sob investigação para identificar outros possíveis beneficiados pelo esquema e avaliar a extensão da fraude no sistema de certificação profissional do estado.

Fonte: NBC