Operação desmantela esquema bilionário de fraude na saúde na Flórida e prende 12 suspeitos no sul do estado

Investigação nacional aponta prejuízo de US$ 6,5 bilhões ao sistema de saúde dos EUA; clínicas teriam cobrado por tratamentos e produtos nunca fornecidos

Autoridades estaduais e federais anunciaram nesta quinta-feira (25) uma grande operação contra fraudes no sistema de saúde, com desdobramentos na Flórida. A ação faz parte de uma investigação nacional que resultou em centenas de prisões e na acusação de 455 pessoas, incluindo médicos e profissionais licenciados, por participação em esquemas que somam mais de US$ 6,5 bilhões em pedidos fraudulentos ao Medicare e outros programas de saúde.

Somente no sul da Flórida, investigadores afirmam ter apreendido mais de US$ 27 milhões em pagamentos fraudulentos, envolvendo pelo menos 12 clínicas suspeitas de cobrar por produtos de cuidados com feridas e substitutos de pele que nunca teriam sido aplicados em pacientes.

Clínicas e profissionais sob acusação

Segundo o Departamento do Procurador dos EUA, diferentes profissionais e empresários foram formalmente acusados de participação nos esquemas. Entre os casos citados estão clínicas que teriam movimentado milhões de dólares com faturamento fraudulento ao Medicare, além de práticas como testes médicos desnecessários, cobrança por equipamentos inexistentes e reembolsos indevidos.

Entre os nomes mencionados pelas autoridades está Casilda Muniz Rodriguez, de Hialeah, acusada de criar clínicas que teriam faturado mais de US$ 117 milhões em cobranças falsas por tratamentos de feridas.

Também foi citado o médico Jason Finkelstein, do Texas, acusado de envolvimento em um esquema de US$ 89 milhões relacionado a testes cardiovasculares supostamente desnecessários.

Em outro caso, Ibrahim Hilmi, de Miami, é acusado de participar de um esquema de fraude e lavagem de dinheiro que pode chegar a US$ 3,76 bilhões.

Além disso, outras investigações envolvem acusações de fraude em serviços médicos, pagamentos ilegais a pacientes para participação em terapias e até falsificação de informações em processos de imigração ligados a avaliações médicas.

Esquema envolvia diversos tipos de fraude

De acordo com promotores federais, os esquemas incluíam desde a emissão de receitas e testes desnecessários até cobranças por equipamentos médicos duráveis (DME) que nunca foram entregues a pacientes.

Em alguns casos, clínicas teriam oferecido pagamentos ilegais a beneficiários de programas públicos para que aceitassem terapias ou procedimentos que nunca foram realizados integralmente.

Autoridades também investigam práticas de lavagem de dinheiro e uso de identidades falsas para encobrir transações ilegais.

Impacto e investigação nacional

Os promotores estimam que as fraudes identificadas em 2025 na Flórida possam variar entre US$ 309 milhões e US$ 1 bilhão, dentro de um esquema nacional muito maior.

O procurador federal Jason Reding Quiñones afirmou que o objetivo das operações é desarticular redes criminosas e recuperar recursos desviados.

“Estamos indiciando os fraudadores, identificando as redes criminosas responsáveis e, tão importante quanto, recuperando o dinheiro”, disse.

Segundo as autoridades, alguns dos acusados podem enfrentar penas de décadas de prisão, caso sejam condenados.

A investigação segue em andamento e novos nomes e clínicas podem ser incluídos nas denúncias nos próximos meses.

Fonte: NBC