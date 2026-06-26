Brasileira está desaparecida na Flórida e família faz apelo por informações

Evaneide dos Santos Rodrigues, conhecida como Neide, não mantém contato com os familiares desde 2024; campanha busca mobilizar a comunidade brasileira nos Estados Unidos

A família da brasileira Evaneide dos Santos Rodrigues, conhecida como Neide, voltou a pedir ajuda para localizar seu paradeiro na região de Miami, na Flórida. Sem notícias há mais de um ano, os familiares fazem um apelo para que a comunidade brasileira compartilhe as informações e ajude nas buscas.

Segundo a família, Neide morou na Espanha antes de se mudar para os Estados Unidos, em 2020. Durante anos, ela manteve contato frequente com os parentes no Brasil, mas a comunicação foi interrompida de forma repentina. A última ligação para a família teria ocorrido em novembro de 2024.

Recentemente, os familiares receberam uma correspondência do Jackson Health System, um dos maiores complexos hospitalares do sul da Flórida, informando que Evaneide recebeu atendimento médico em maio de 2026, relacionado a uma crise de saúde mental. No entanto, desde então, nenhuma informação sobre seu paradeiro foi obtida.

A família também relata que o veículo utilizado por Neide foi encontrado abandonado na região de *Key Biscayne. Além disso, há informações de que ela teria sido detida e posteriormente liberada pelas autoridades em **março de 2026*, mas, desde esse episódio, seu destino permanece desconhecido.

Sem respostas sobre o que aconteceu, parentes e amigos intensificaram a campanha nas redes sociais e pedem a colaboração de quem vive na Flórida ou possa ter qualquer informação sobre a brasileira.

"Estamos desesperados por notícias. Qualquer informação pode fazer a diferença", afirmam os familiares.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Evaneide dos Santos Rodrigues pode entrar em contato com a familiar responsável pela busca:

Kamila dos Santos Lopes

+55 (94) 99280-2750

A família pede que a informação seja compartilhada para ampliar o alcance da campanha e aumentar as chances de localizar Neide.