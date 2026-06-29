Pai e filha de 11 anos são baleados durante tiroteio em estacionamento de McDonald's na Flórida

Polícia procura suspeitos que abriram fogo durante confronto em Hallandale Beach; vítimas eram clientes e foram atingidas por balas perdidas

A polícia de Hallandale Beach, no sul da Flórida, procura os responsáveis por um tiroteio ocorrido na tarde de sábado (27) em frente a uma unidade do McDonald's, que deixou um pai e sua filha, de 11 anos, feridos. Segundo as autoridades, as duas vítimas eram inocentes e foram atingidas por balas perdidas durante uma troca de tiros.

O incidente aconteceu por volta das 13h35, cerca de 30 quilômetros ao norte de Miami.

De acordo com a capitã Megan Jones, da Polícia de Hallandale Beach, os investigadores acreditam que um homem foi surpreendido por pessoas que já o aguardavam no local, dando início ao confronto armado.

"Nós temos duas pessoas inocentes envolvidas em uma situação que não tinha absolutamente nada a ver com elas", afirmou a oficial durante entrevista coletiva.

Funcionário do restaurante pode ter sido alvo

As primeiras investigações apontam que um dos envolvidos no confronto trabalhava no McDonald's, embora a polícia ainda apure se ele era o alvo do ataque.

Após o início dos disparos, os suspeitos fugiram antes da chegada dos policiais.

Segundo as autoridades, uma discussão entre várias pessoas teria evoluído para a troca de tiros.

Família foi surpreendida

O pai e a filha estavam dentro de um carro estacionado no estacionamento do restaurante quando foram atingidos pelos disparos.

No momento do ataque, a esposa do homem havia entrado no McDonald's para buscar um pedido.

Ao ouvir os tiros, ela correu de volta para o estacionamento e encontrou o marido e a filha baleados.

As vítimas foram socorridas e levadas a um hospital da região.

Segundo a polícia, ambos permanecem em estado estável, embora a menina tenha precisado passar por cirurgia.

"A criança estava gritando e chorando, o que foi um sinal positivo diante da gravidade da situação. Neste momento, ela está estável, e isso é uma boa notícia", afirmou a capitã Megan Jones.

Investigação continua

Detetives analisam imagens das câmeras de segurança do restaurante e de estabelecimentos próximos para identificar os atiradores.

Em nota divulgada neste domingo (28), a polícia informou que segue acompanhando diversas pistas e trabalhando para localizar e prender todos os envolvidos no crime.

Até o momento, nenhum suspeito havia sido preso.

Fonte: ABC