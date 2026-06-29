16 pessoas são presas durante jogo entre Portugal e Colômbia pela Copa do Mundo em Miami

Polícia registrou prisões por credenciais falsas, ingressos fraudulentos e outras irregularidades; mais de 61 mil torcedores acompanharam a partida no Hard Rock Stadium

A partida entre Portugal e Colômbia, válida pela última rodada do Grupo K da Copa do Mundo da FIFA 2026, terminou sem gols dentro de campo, mas movimentou as autoridades de segurança em Miami. Segundo o Escritório do Xerife de Miami-Dade (MDSO), 16 pessoas foram presas e 17 foram retiradas do estádio durante o evento realizado no Hard Rock Stadium, neste sábado (27).

Mais de 61 mil torcedores estiveram presentes para acompanhar o confronto, que terminou empatado em 0 a 0 e garantiu a classificação das duas seleções para a fase eliminatória. A Colômbia avançou como líder do Grupo K.

Prisões envolveram credenciais e ingressos falsos

De acordo com a polícia, parte das prisões ocorreu por tentativa de utilização de credenciais falsas de imprensa e ingressos fraudulentos para acessar o estádio.

Entre os detidos estão os youtubers argentinos Beni Mármol e Pato Perrotta, bastante conhecidos nas redes sociais. As autoridades não divulgaram detalhes sobre as acusações específicas contra cada um dos presos.

Esquema reforçado de segurança

As forças de segurança montaram um grande esquema de policiamento para a partida após os problemas registrados na final da Copa América de 2024, também realizada no Hard Rock Stadium, quando milhares de pessoas tentaram entrar sem ingresso, provocando tumultos e atrasos no início da decisão entre Argentina e Colômbia.

Segundo os organizadores, o jogo entre Portugal e Colômbia recebeu cerca de cinco milhões de solicitações de ingressos, embora a capacidade do estádio seja de aproximadamente 65 mil espectadores.

Próximo jogo em Miami

Com o empate, Portugal e Colômbia garantiram vaga na próxima fase da Copa do Mundo.

O Hard Rock Stadium, um dos principais palcos do torneio nos Estados Unidos, voltará a receber uma partida da competição no próximo 3 de julho, quando será disputado mais um confronto da fase eliminatória.

Fonte: NBC