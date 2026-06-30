Ataques de jacarés deixam uma mulher morta e outras duas pessoas feridas na Flórida

Autoridades da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC) emitiram um novo alerta à população após uma série de ataques de jacarés registrados nos últimos dias deixar uma mulher morta e outras duas pessoas feridas, entre elas um menor de idade.
Os três casos ocorreram em diferentes áreas do estado e chamaram a atenção das autoridades para os riscos durante a temporada de reprodução dos répteis, quando eles costumam ficar mais ativos.
Mergulhador foi atacado em rio de Marion County
O primeiro incidente aconteceu em 21 de junho, no Rainbow River, no condado de Marion.
Segundo o Gabinete do Xerife local, um praticante de mergulho com snorkel foi mordido por um jacaré enquanto estava na água.
Após o ataque, o rio foi temporariamente fechado para que equipes da FWC localizassem o animal. O jacaré foi encontrado e removido, permitindo a reabertura da área ao público.
As autoridades não divulgaram o estado de saúde da vítima.
Menor ficou ferido durante pescaria
Menos de uma semana depois, outro ataque foi registrado no Nelson Fish Camp, também em Marion County.
De acordo com a FWC, um adolescente foi mordido na mão enquanto pescava na margem do rio.
A vítima foi levada a um hospital para atendimento médico.
Após o incidente, um agente da FWC capturou e abateu o jacaré, que media aproximadamente 2,6 metros de comprimento.
Mulher morre após ataque durante banho de rio
O caso mais grave ocorreu no dia seguinte, no rio Econlockhatchee, próximo à trilha Barr Street, na área da Little Big Econ State Forest, no condado de Seminole.
Segundo a FWC, uma mulher adulta nadava no rio quando foi atacada por um jacaré.
Ela sofreu ferimentos graves, chegou a ser socorrida e encaminhada a um hospital, mas não resistiu.
Equipes da FWC, do Gabinete do Xerife de Seminole e um caçador especializado contratado pelo estado continuam trabalhando para localizar o animal responsável pelo ataque.
Em nota, a agência manifestou solidariedade à família da vítima.
Temporada de reprodução aumenta atividade dos jacarés
A FWC lembra que o período de acasalamento dos jacarés ocorre entre abril e junho, época em que os animais se tornam mais ativos e podem percorrer longas distâncias em busca de parceiros.
Durante esse período, é comum que apareçam em bairros residenciais, estradas e outros locais urbanos.
Recomendações de segurança
A Comissão de Vida Selvagem reforça algumas orientações para reduzir o risco de ataques:
- mantenha distância dos jacarés e nunca os alimente;
- nade apenas em áreas autorizadas e durante o dia, já que os animais são mais ativos ao amanhecer e ao entardecer;
- mantenha cães e outros animais de estimação sempre na guia e longe da margem da água, pois podem ser confundidos com presas naturais.
Os jacarés vivem naturalmente em rios, lagos, pântanos e áreas alagadas de todos os 67 condados da Flórida. Com o crescimento da população e o aumento de moradores próximos a áreas de água, as autoridades alertam que os encontros entre pessoas e esses animais tendem a se tornar mais frequentes.
Quem encontrar um jacaré considerado perigoso pode acionar gratuitamente a Linha Direta para Jacarés Incômodos da FWC, pelo telefone 866-392-4286.
Fonte: CBS