Ataques de jacarés deixam uma mulher morta e outras duas pessoas feridas na Flórida

Autoridades reforçam alerta à população após sequência de incidentes em rios do estado durante o período de maior atividade dos animais

Autoridades da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC) emitiram um novo alerta à população após uma série de ataques de jacarés registrados nos últimos dias deixar uma mulher morta e outras duas pessoas feridas, entre elas um menor de idade.

Os três casos ocorreram em diferentes áreas do estado e chamaram a atenção das autoridades para os riscos durante a temporada de reprodução dos répteis, quando eles costumam ficar mais ativos.

Mergulhador foi atacado em rio de Marion County

O primeiro incidente aconteceu em 21 de junho, no Rainbow River, no condado de Marion.

Segundo o Gabinete do Xerife local, um praticante de mergulho com snorkel foi mordido por um jacaré enquanto estava na água.

Após o ataque, o rio foi temporariamente fechado para que equipes da FWC localizassem o animal. O jacaré foi encontrado e removido, permitindo a reabertura da área ao público.

As autoridades não divulgaram o estado de saúde da vítima.

Menor ficou ferido durante pescaria

Menos de uma semana depois, outro ataque foi registrado no Nelson Fish Camp, também em Marion County.

De acordo com a FWC, um adolescente foi mordido na mão enquanto pescava na margem do rio.

A vítima foi levada a um hospital para atendimento médico.

Após o incidente, um agente da FWC capturou e abateu o jacaré, que media aproximadamente 2,6 metros de comprimento.

Mulher morre após ataque durante banho de rio

O caso mais grave ocorreu no dia seguinte, no rio Econlockhatchee, próximo à trilha Barr Street, na área da Little Big Econ State Forest, no condado de Seminole.

Segundo a FWC, uma mulher adulta nadava no rio quando foi atacada por um jacaré.

Ela sofreu ferimentos graves, chegou a ser socorrida e encaminhada a um hospital, mas não resistiu.

Equipes da FWC, do Gabinete do Xerife de Seminole e um caçador especializado contratado pelo estado continuam trabalhando para localizar o animal responsável pelo ataque.

Em nota, a agência manifestou solidariedade à família da vítima.

Temporada de reprodução aumenta atividade dos jacarés

A FWC lembra que o período de acasalamento dos jacarés ocorre entre abril e junho, época em que os animais se tornam mais ativos e podem percorrer longas distâncias em busca de parceiros.

Durante esse período, é comum que apareçam em bairros residenciais, estradas e outros locais urbanos.

Recomendações de segurança

A Comissão de Vida Selvagem reforça algumas orientações para reduzir o risco de ataques:

- mantenha distância dos jacarés e nunca os alimente;

- nade apenas em áreas autorizadas e durante o dia, já que os animais são mais ativos ao amanhecer e ao entardecer;

- mantenha cães e outros animais de estimação sempre na guia e longe da margem da água, pois podem ser confundidos com presas naturais.

Os jacarés vivem naturalmente em rios, lagos, pântanos e áreas alagadas de todos os 67 condados da Flórida. Com o crescimento da população e o aumento de moradores próximos a áreas de água, as autoridades alertam que os encontros entre pessoas e esses animais tendem a se tornar mais frequentes.

Quem encontrar um jacaré considerado perigoso pode acionar gratuitamente a Linha Direta para Jacarés Incômodos da FWC, pelo telefone 866-392-4286.

Fonte: CBS

