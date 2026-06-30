Dupla é presa após furtar carteira de mulher no Aventura Mall e gastar milhares de dólares em compras

Suspeitos teriam distraído a vítima dentro de uma loja de departamento antes de usar cartões de crédito em estabelecimentos como Apple e Target

Dois homens foram presos acusados de furtar a carteira de uma mulher no Aventura Mall, no sul da Flórida, e realizar uma série de compras fraudulentas que somaram milhares de dólares. Os suspeitos, Orlando Julio Torres e Santiago Sabino Duron, ambos de 55 anos, foram detidos no último domingo e respondem por crimes como furto qualificado, uso fraudulento de cartão de crédito, uso ou posse fraudulenta de documentos de identificação e solicitação criminosa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou à polícia que entrou em um elevador da loja Macy's, localizada dentro do shopping, acompanhada de dois homens que mais tarde foram identificados como Torres e Duron.

Imagens das câmeras de segurança mostram que, enquanto Duron distraía a mulher, Torres aproveitou para esconder a bolsa da vítima sob um casaco e retirar sua carteira, sem que ela percebesse a ação.

Pouco tempo depois, a mulher começou a receber notificações da operadora American Express informando que seu cartão havia sido utilizado em uma compra de US$ 3.400 na Apple Store. Em seguida, outro gasto de US$ 962 foi registrado em uma loja da Target.

Segundo a polícia, os criminosos também realizaram outras compras utilizando diferentes cartões de crédito da vítima. Além disso, a carteira continha US$ 675 em dinheiro, que também foi levado.

Os dois suspeitos foram localizados e presos durante uma abordagem de trânsito. Ainda de acordo com a polícia, Santiago Sabino Duron confessou participação no crime durante o interrogatório.

O caso segue sob investigação pelas autoridades.

Fonte: NBC