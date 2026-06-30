Aeroporto de Miami espera receber mais de 808 mil passageiros no feriado de 4 de Julho

MIA reforça equipes de segurança e operação para atender ao aumento no fluxo de viajantes durante o fim de semana da Independência dos Estados Unidos

O Aeroporto Internacional de Miami (MIA) se prepara para um dos períodos mais movimentados do ano. A expectativa é de que mais de 808 mil passageiros passem pelo terminal durante o fim de semana prolongado do Dia da Independência dos Estados Unidos, celebrado em 4 de julho.

Segundo a administração do aeroporto, o movimento pode ser ainda maior devido à partida da Copa do Mundo, marcada para o dia 3 de julho, entre Argentina e Cabo Verde, que deve atrair torcedores e aumentar a demanda por voos na região.

O grande fluxo em Miami acompanha a tendência nacional. De acordo com a AAA (American Automobile Association), cerca de 72,2 milhões de americanos devem viajar durante o feriado, sendo 11,2 milhões de avião — um novo recorde para o período.

Apesar da alta movimentação, o diretor de comunicações do MIA, Greg Chin, afirmou que o aumento previsto é de aproximadamente 1% em relação ao ano passado e que o aeroporto está preparado para atender à demanda.

Para isso, o MIA reforçou o efetivo de funcionários nos horários de maior movimento, além de contar com maior presença de agentes do Gabinete do Xerife de Miami-Dade e equipes completas da Administração de Segurança nos Transportes (TSA) nos pontos de inspeção.

"Nós sabemos exatamente onde reforçar nossas equipes e já demonstramos diversas vezes que somos capazes de atender grandes volumes de passageiros", afirmou Chin.

Recomendações para quem vai viajar

A administração do aeroporto orienta os passageiros a chegarem com pelo menos duas horas de antecedência ao horário do voo. Segundo Chin, um dos erros mais comuns durante períodos de alta demanda é deixar para chegar muito próximo ao embarque.

Outra recomendação é reservar a vaga de estacionamento com antecedência, embora a expectativa seja de que a capacidade não atinja o limite graças à inauguração de uma nova garagem, aberta em dezembro do ano passado. O aeroporto também oferece estacionamento econômico, com traslado de aproximadamente 20 minutos até os terminais.

Em caso de atrasos provocados por condições climáticas ou outros imprevistos, o aeroporto orienta os viajantes a acompanharem constantemente as informações fornecidas pelas companhias aéreas.

Também é recomendado manter documentos importantes e itens essenciais na bagagem de mão, facilitando o acesso caso haja mudanças na programação do voo.

Fogos de artifício são proibidos na bagagem

Com as comemorações do 4 de Julho, o aeroporto reforçou o alerta de que fogos de artifício não podem ser transportados em voos, nem na bagagem despachada nem na bagagem de mão, por representarem risco de incêndio.

"As pessoas às vezes pensam que podem comprar fogos em promoção e levá-los para outro destino, mas isso é totalmente proibido", destacou Chin.

Além da intensa movimentação nos aeroportos, diversas cidades do sul da Flórida terão celebrações com shows pirotécnicos ao longo do feriado da Independência dos Estados Unidos.

Fonte: NBC

