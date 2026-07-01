Menino de quase 2 anos morre após ser esquecido dentro de carro na Flórida

Pai encontrou o filho sem vida ao chegar à creche em Plantation; polícia investiga o caso

Um menino de 23 meses foi encontrado morto dentro de um SUV no estacionamento de uma creche em Plantation, no sul da Flórida. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (30) e está sendo investigado pela polícia local.

De acordo com o Departamento de Polícia de Plantation, equipes policiais e do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 17h39 após uma denúncia de que havia uma criança sem vida dentro de um veículo estacionado em frente à A World of Discovery Academy.

Os socorristas chegaram ao local, mas apenas puderam constatar a morte do menino. Em seguida, investigadores iniciaram os trabalhos para esclarecer as circunstâncias do caso.

Segundo a proprietária da creche, Leslie Novoa, o pai da criança percebeu o que havia acontecido apenas quando chegou ao local para deixá-la na escola.

"Infelizmente, o pai chegou para buscar o filho e, quando estacionou, percebeu que havia esquecido a criança no banco de trás do carro. Ele nunca chegou a deixá-la na creche", afirmou Novoa em entrevista à emissora WSVN, afiliada da ABC News.

Ainda de acordo com a diretora, a família já fazia parte da comunidade escolar há vários anos e o menino era o terceiro filho do casal matriculado na instituição.

"Eles são uma família muito amorosa. Infelizmente, essa tragédia aconteceu", disse.

Polícia investiga as circunstâncias da morte

Após a descoberta, investigadores permaneceram no local por várias horas coletando evidências. Uma tenda foi montada ao redor do veículo enquanto a perícia realizava os trabalhos.

Até a tarde desta terça-feira (1º), a polícia de Plantation ainda não havia informado se alguém poderá responder criminalmente pelo caso.

As autoridades também não divulgaram por quanto tempo a criança permaneceu dentro do automóvel nem as causas oficiais da morte, que deverão ser confirmadas pela investigação.

Alerta para pais e responsáveis

Abalada com o ocorrido, Leslie Novoa aproveitou para reforçar um alerta aos pais sobre a importância de sempre verificar o banco traseiro do veículo antes de sair.

"É fundamental conferir se a criança foi realmente deixada na escola e sempre olhar o banco de trás antes de trancar o carro. Esse simples hábito pode evitar tragédias", destacou.

Mortes de crianças esquecidas em veículos continuam sendo motivo de preocupação nos Estados Unidos, especialmente durante os meses mais quentes do ano, quando a temperatura no interior dos automóveis pode subir rapidamente e atingir níveis fatais em poucos minutos.

Fonte: ABC